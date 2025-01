رسائل غامضة في لوس أنجلوس.. نداء استغاثة أم احتجاج خفي؟

تم العثور على رسائل غامضة تحمل كلمتي "المساعدة" (Help) و"اتجار بالبشر" (TRAFFICO) بالقرب من ساحة سكة حديد "يونيون باسيفيك" في لوس أنجلوس، مما أثار جدلا واسعا.

وأثارت هذه اللافتات الكبيرة، التي يمكن رؤيتها عبر خرائط غوغل، تكهنات حول معناها وأصلها، حيث تراوحت التفسيرات بين مخاوف بشأن الاتجار بالبشر إلى احتجاجات على عمليات النزوح المحلي.

وقد لفتت هذه الرسائل، التي صُنعت من الحطام ومواد البناء، وحتى تلك المكتوبة على الأرصفة، انتباه المجتمع المحلي ومستخدمي الإنترنت. وبينما يرى البعض أنها نداء استغاثة من شخص في محنة، يرجح آخرون أنها من صنع شخص بلا مأوى يعاني من اضطرابات نفسية، خاصة مع العثور على علامات مشابهة بالقرب من جسر الطريق السريع 101 بجوار محطة مروحيات شرطة لوس أنجلوس.

