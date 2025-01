شاهد.. ركاب يحتجون على 5 ساعات من الانتظار داخل الطائرة

احتج ركاب إحدى رحلات طيران الهند بعد تأخير دام خمس ساعات على المدرج. وكان من المقرر أن تقلع الطائرة المتجهة من مومباي إلى دبي في الساعة 8:25 صباحا، لكنها بقيت على المدرج حتى الساعة الواحدة ظهرًا بسبب مشكلات فنية.

وخلال هذا الوقت، عانى الركاب من غياب نظام التكييف مما أدى إلى شعورهم بالاختناق.

مقطع فيديو متداول أظهر الركاب وهم يصرخون ويضربون جدران الطائرة، مطالبين بإعلامهم بمصير الرحلة أو السماح لهم بالنزول. وبالفعل، سُمح للركاب بالنزول بعد الضغط المتزايد. وفي النهاية، أقلعت الرحلة في الساعة 5:10 مساءً، ووصلت إلى دبي في الساعة 6:29 مساءً.

View this post on Instagram

وشهدت السنوات القليلة الماضية حوادث مشابهة تسبب فيها تأخير الرحلات الجوية في غضب واحتجاج الركاب، حيث أُجبروا على البقاء في الطائرات لساعات طويلة دون معلومات كافية أو خدمات مناسبة.

ففي يوليو/تموز 2023، أُجبر ركاب على متن رحلة تابعة لخطوط "سبيريت" على البقاء داخل الطائرة لأكثر من 7 ساعات بسبب تأخير غير مبرر في مطار "فورت لودرديل".

وخلال فترة الانتظار الطويل، لم يتلقوا سوى القليل من الماء والطعام، مما دفعهم إلى الصراخ والاحتجاج على طاقم الطائرة، وحدثت مشاجرات بين بعض الركاب وموظفي المطار.

"No Pilots Found": Passengers Claim They Were Stuck Inside US Plane For 7 Hours https://t.co/UC3LBuK2tf pic.twitter.com/8F18iwnavs

— NDTV (@ndtv) August 25, 2023