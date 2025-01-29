لم يتركوها خلفهم.. حيوانات أليفة ترافق أصحابها في رحلة العودة لشمال غزة

يتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد إثر انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم بعد مرور 11 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

ورافقت حيوانات أليفة العائدين من جنوب القطاع إلى شماله في رحلة عودتهم إلى الديار بعد أن عاشوا معهم ظروف الحرب بألمها وخوفها وجوعها، بحيث غزت مقاطع فيديو منصات التواصل الاجتماعي وثقها صحفيون خلال اليومين الماضيين، تظهر إنسانية الأهالي العائدين إلى الشمال وهم يحملون معهم قططهم وكلابهم وعصافيرهم التي لم يتركوها رغم الحرب والظروف التي عاشوها.

ولم تسلم الحيوانات الأليفة، كما البشر في غزة، من مآسي الحرب، إذ عانت القتل والتدمير والنزوح والجوع، والصدمات النفسية أيضا، ولكن أصحابها لم يتركوها.

ومنذ بداية الحرب، قُتلت أعداد ضخمة من الحيوانات الأليفة في منازل هدمت فوق رؤوس ساكنيها، كما قتلت في الشوارع وحدائق الحيوانات، في وقت حالف فيه الحظ حيوانات أخرى.

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وفي حين يحاول الغزيون النجاة بحياتهم، يبذل أصحاب هذه الحيوانات جهدا لإنقاذ حياتها هي أيضا.

"رغم المعاناة.. أهالي غزة يعودون للشمال مصطحبين حيواناتهم الأليفة"، بهذه العبارة شارك العديد الصور الإنسانية من قطاع غزة عبر الفضاء الأزرق حيث تفاعل العديد معها.

وقد انطلقت عودة النازحين من الجنوب والوسط باتجاه الشمال منذ يومين في إطار تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ الأحد قبل الماضي.

وقام مواطنون كثيرون في مناطق جنوبية ووسطى بتفكيك خيامهم لاستخدامها بالقرب من أنقاض منازلهم في الشمال.

#شاهد | لحظات مؤثرة للقاء النازحين بأهاليهم شمال غزة pic.twitter.com/9iilMYpAJ3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 28, 2025

وبحسب وكالة رويترز، نزح نحو 650 ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا، ولجأ مئات آلاف النازحين إلى منطقة المواصي الساحلية التي تمتد من دير البلح وسط القطاع إلى رفح جنوبا.

وتم تداول صور ومشاهد مؤثرة توثق اللحظات الأولى للقاء النازحين بأهاليهم في شمالي غزة.