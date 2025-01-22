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العثور على تمثال أثري ملقى قرب صناديق قمامة في اليونان

This handout photograph released by Greek Police on January 22, 2025, shows an ancient statue after it was "spotted by a citizen in a black plastic bag near garbage cans" on a street in Thessaloniki. Greek police announced on January 22, 2025 that they had opened an investigation into a statue "spotted by a citizen in a black plastic bag near garbage cans" on a street in Thessaloniki, Greece's second largest city (north). According to initial estimates by the archaeological department, the headless marble statue dates from "the Hellenistic period (323-31 BC ndrl)". (Photo by Handout / GREEK POLICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / GREEK POLICE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
التمثال الذي يعود إلى "الفترة الهلنستية" سيُنقل إلى إدارة التحقيقات الجنائية في شمال اليونان للفحص المخبري (الفرنسية)
22/1/2025

أعلنت الشرطة اليونانية -الأربعاء- أنها فتحت تحقيقا بشأن تمثال عثر عليه شخص داخل كيس بلاستيكي أسود "قرب صناديق قمامة" في أحد شوارع تيسالونيكي، ثانية كبرى مدن اليونان (شمال).

وفتحت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة "تحقيقا أوليا بعد أن ذهب رجل يبلغ 32 عاما إلى الشرطة لتسليم تمثال قال إنه عثر عليه داخل كيس أسود قرب صناديق قمامة"، بحسب بيان للشرطة.

ووفق التقديرات الأولية لمصلحة الآثار، فإن هذا التمثال الرخامي بدون رأس والذي يبلغ طوله 80×25 سنتيمترا يعود إلى "الفترة الهلنستية" (323-31 قبل الميلاد)، حسب المصدر نفسه.

وأشارت الشرطة -في بيانها- إلى أن التمثال سيُنقل إلى إدارة التحقيقات الجنائية في شمال اليونان للفحص المخبري ومن ثم إلى هيئة الآثار للتقييم والحفظ.

وتزخر اليونان بالقطع الأثرية بفضل تاريخها الضارب في القدم، ولكنها تعاني من شبكات الاتجار بالآثار.

كذلك، يُكتشف الكثير من القطع الأثرية المتنوعة في أحيان كثيرة في مختلف أنحاء البلاد أثناء أعمال شق الطرق أو في مواقع البناء.

المصدر : الفرنسية

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