العثور على تمثال أثري ملقى قرب صناديق قمامة في اليونان

أعلنت الشرطة اليونانية -الأربعاء- أنها فتحت تحقيقا بشأن تمثال عثر عليه شخص داخل كيس بلاستيكي أسود "قرب صناديق قمامة" في أحد شوارع تيسالونيكي، ثانية كبرى مدن اليونان (شمال).

وفتحت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة "تحقيقا أوليا بعد أن ذهب رجل يبلغ 32 عاما إلى الشرطة لتسليم تمثال قال إنه عثر عليه داخل كيس أسود قرب صناديق قمامة"، بحسب بيان للشرطة.

ووفق التقديرات الأولية لمصلحة الآثار، فإن هذا التمثال الرخامي بدون رأس والذي يبلغ طوله 80×25 سنتيمترا يعود إلى "الفترة الهلنستية" (323-31 قبل الميلاد)، حسب المصدر نفسه.

وأشارت الشرطة -في بيانها- إلى أن التمثال سيُنقل إلى إدارة التحقيقات الجنائية في شمال اليونان للفحص المخبري ومن ثم إلى هيئة الآثار للتقييم والحفظ.

وتزخر اليونان بالقطع الأثرية بفضل تاريخها الضارب في القدم، ولكنها تعاني من شبكات الاتجار بالآثار.

كذلك، يُكتشف الكثير من القطع الأثرية المتنوعة في أحيان كثيرة في مختلف أنحاء البلاد أثناء أعمال شق الطرق أو في مواقع البناء.