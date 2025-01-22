أسد يهاجم باكستانيا أثناء تصوير مقطع فيديو على "تيك توك"

فتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا بعد أن هاجم أسد رجلا كان يصور مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" في منشأة خاصة لتربية الأسود.

وأثار الحادث غضبا عاما بشأن السلامة والمخاوف المتعلقة بالحيوانات، في حين قال مسؤول الشرطة كرم نواز -اليوم الأربعاء- "تم تسجيل قضية ضد مالك بيت تربية الحيوانات بسبب تعريض حياة شخص للخطر".

ووقع الحادث، خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة لاهور شرق البلاد -حيث تعتبر أقفاص الأسود على أسطح المنازل وفي المزارع مشهدا شائعا-، بعد أن دخل أحد المتحمسين قفص الأسد لتصوير مقطع فيديو.

وقال فيصل مشتاق، وهو مفتش من إدارة الحياة البرية الإقليمية إن الرجل تعرض لإصابات خطيرة ، لكنه في حالة مستقرة.

يشار إلى أن أكثر من 100 بيت خاص لتربية الحيوانات توجد في إقليم البنجاب. وتعمل الحكومة الإقليمية حاليا على تعديل القوانين بشأن تربية الأسود، والنمور والفهود في المنازل ولأغراض تجارية.