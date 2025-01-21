تركيا.. مقتل 66 شخصا على الأقل في حريق اندلع بمنتجع تزلج

قتل 66 شخصا على الأقل في حريق اندلع بمنتجع للتزلج قرب بولو شمال غرب تركيا، حسبما أعلنت السلطات التركية اليوم الثلاثاء.

وزير الداخلية علي يرلي كايا قال إن الحريق نشب خلال الليل في مطعم فندق يقع في منتجع كارتال كايا بمحافظة بولو، وأضاف أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة 51 شخصا بجروح، بينهم واحد على الأقل في حالة خطرة.

وقال يرلي كايا للصحفيين، بعد تفقده موقع الحريق، "نشعر بحزن عميق. للأسف فقدنا 66 شخصا في الحريق الذي اندلع في هذا الفندق".

من جانبه، قال وزير الصحة كمال مميش أوغلو إن أحد المصابين في حالة حرجة. وفي حديثه لقناة "تي آر تي" الحكومية، أوضح والي بولو عبد العزيز أيدين أن الحريق بدأ في الطابق الرابع من الفندق المؤلف من 11 طابقا حوالي الساعة 3:30 صباحا (00:30 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن رجال الإطفاء واصلوا جهودهم لساعات لإخماد النيران، مؤكدا أن السلطات ستجري تحقيقا في سبب الحريق الذي اندلع في طابق المطعم.

وأوضح الوالي أن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما بعد أن قفزا من المبنى في حالة من الذعر، وأضاف أن الفندق كان يستضيف 234 نزيلا وقت اندلاع الحريق.

وأظهرت الصور التلفزيونية النيران تلتهم السقف والطوابق العلوية للفندق، في حين قالت تقارير وشهود عيان إن نظام الكشف عن الحريق في الفندق لم يعمل.

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وقال أتاكان يلكوفان، أحد النزلاء في الطابق الثالث من الفندق، لوكالة أنباء "إخلاص" المحلية، "شمت زوجتي رائحة الحريق، ولم يعمل جهاز الإنذار".

وأضاف: "حاولنا الصعود إلى الطابق العلوي لكننا لم نستطع بسبب النيران. نزلنا إلى الطابق السفلي وخرجنا إلى الخارج".

وأوضح يلكوفان أن فرق الإطفاء استغرقت حوالي ساعة للوصول إلى مكان الحريق، "كان الناس في الطوابق العليا يصرخون. استخدم البعض الأغطية للنزول، بينما حاول آخرون القفز".

من ناحيتها، عينت الحكومة التركية 6 مدعين عامين للتحقيق في ملابسات الحريق. وأفادت قناة "إن تي في" الخاصة بأن تصميم الفندق بأسلوب الشاليهات واستخدامه للكسوة الخشبية ربما أسهم في سرعة انتشار الحريق.

وأشارت التقارير أيضا إلى أن موقع الفندق على جانب منحدر صعب الوصول إليه قد أعاق جهود رجال الإطفاء.

وعرضت "إن تي في" صورا من داخل الفندق تُظهر المدخل وقد غطاه السواد بسبب الدخان، مع تحطم النوافذ والمدخل الزجاجي، وتفحم مكتب الاستقبال الخشبي، وسقوط ثريا أرضا.

ويعد منتجع كارتال كايا واحدا من أهم وجهات السياحة الشتوية في تركيا، ويجذب الآلاف من الزوار خلال موسم التزلج. ويقع المنتجع على بُعد حوالي 295 كيلومترا (183 ميلا) شرق إسطنبول.