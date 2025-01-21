بعدما قُيّدت بالسلاسل في غرفة سرية لـ6 سنوات.. السلطات المصرية تحرر فتاة عشرينية

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عدة أشخاص متورطين بحبس فتاة تبلغ من العمر 25 عاما داخل غرفة مظلمة في بيت يقع بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث ظلت مكبّلة بالسلاسل لـ6 سنوات.

وبدأت القصة حين تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة ادعت احتجاز ابنتها في منزل عمها منذ سنوات، لترسل السلطات قوة نجحت بالفعل في العثور على الفتاة مكبّلة بسلسلة حديدية مثبتة في الحائط في غرفة سرية صغيرة مغلقة بقفل حديدي.

وبحسب الصحف المصرية، فإن التحريات كشفت أن الفتاة احتُجزت بعد وفاة والدها وطلاقها من زوجها في سن الـ19 عاما، بناء على اتفاق بين عمّيها وأخيها غير الشقيق بهدف "منعها من الانحراف".

ونُقلت الفتاة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والنفسية، فيما أفادت صحف محلية أن حالتها الصحية متدهورة نتيجة الاحتجاز الطويل والظروف غير الإنسانية التي عاشتها داخل الغرفة.

أما المتهمون الثلاثة، فقالت صحفٌ محلية أن الشرطة ألقت القبض عليهم، إذ أقروا بتفاصيل الواقعة خلال التحقيقات، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.