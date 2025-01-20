"عالم فروزن" و"أرض لايون كينغ".. أبرز الإضافات المرتقبة لـ"ديزني لاند باريس"

يحتفي القائمون على منتزه "ديزني لاند باريس" بإدخال عرض ليلي جديد ضمن برامجه ليشكل فصلا جديدا وجريئا ضمن خطة التطوير الطموحة التي تهدف إلى تعزيز مكانته بوصفه أكبر منتزه ترفيهي في أوروبا من حيث عدد الزوار.

ويأتي هذا التطور ضمن خطة توسعات بقيمة ملياري يورو (2.05 مليار دولار)، تشمل مجموعة كبيرة من المشاريع الرائدة التي ستعيد صياغة تجربة الزوار.

خطط التوسعة تتضمن إعادة إحياء شاملة لـ"فندق ديزني لاند" الفاخر، وهو أحد المعالم الرئيسية للمنتجع، بالإضافة إلى توسيع "منتزه والت ديزني ستوديوز" ومضاعفة حجمه، مع إضافة مناطق جديدة كليا تشمل "عالم فروزن" وأرض "لايون كينغ".

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة أرباح المنتجع بشكل كبير، خاصة بعد التحديات التي واجهتها المنتزهات الترفيهية خلال فترة جائحة كورونا.

عرض "حكايات ديزني السحرية"

شهر يناير/كانون الثاني الجاري شهد إطلاق "ديزني لاند باريس" عرضا ليليا جديدا بعنوان "حكايات ديزني السحرية"، يمتد لمدة 20 دقيقة ويعد واحدا من أكثر العروض إبهارا. ويمزج العرض بين تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيرة والنوافير المتزامنة، بالإضافة إلى الإسقاطات العالية الدقة وأشعة الليزر الفائقة السطوع.

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المدير الفني للإنتاج تيم لوتكين قال "للمرة الأولى على الإطلاق، لن نكتفي بإبراز قلعة (الجميلة النائمة)، بل سنركز أيضا على (شارع مين) في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى الشريان التجاري الرئيسي للمنتزه الذي يعج بالمحلات التجارية والبضائع.

لوتكين أشار إلى أن التقنية المستخدمة في العرض، خاصة أشعة الليزر الفائقة السطوع التي تمتد لمسافة 37 كيلومترا (23 ميلا)، سبق استخدامها فقط في حفل افتتاح أولمبياد "باريس 2024" عند برج إيفل.

وتتميز هذه التقنية بقوتها الهائلة مع الحفاظ على معايير السلامة، مما يضمن تجربة آمنة ومبهرة للجمهور.

ردود فعل الجمهور

ونال عرض "حكايات ديزني السحرية" إعجاب الحضور الذين أشادوا بجماله وإبداعه.

تقول ساشا تيلير، وهي أم تبلغ من العمر 33 عاما، أثناء زيارتها مع أسرتها ديزني "لم أشهد عرضا ضوئيا بهذا الجمال من قبل. إنه رائع للغاية".

وأضاف ناثان رويز، وهو مصمم غرافيك من مدريد، "لقد أصابني العرض بالقشعريرة. كان المزج بين الموسيقى والأضواء والطائرات المسيرة أشبه بالسحر الخالص. لقد زرت ديزني من قبل، لكن هذا العرض مختلف تماما".

وشهد "منتزه والت ديزني ستوديوز" تحولا كبيرا مع مضاعفة مساحته وتحويله إلى "عالم ديزني للمغامرات". وتشمل التوسعة مدخلا جديدا للمنتزه يحمل اسم "وورلد بريميير"، من المقرر افتتاحه في ربيع 2025، ويهدف إلى استقبال الزوار بأسلوب مميز يضاهي العرض الأول لأفلام هوليود.

وسيأخذهم المدخل الجديد في جولة إلى مناطق ذات طابع غامر تضفي سحرا إضافيا على التجربة.

ناتاشا رافالسكي رئيسة ديزني لاند باريس قالت "تعكس هذه التوسعات التزامنا بالسرد القصصي والابتكار، كما تعزز مكانة ديزني كوجهة سياحية رائدة في أوروبا".

إضافة مناطق جديدة

وتشمل خطة التوسعات إطلاق منطقتين جديدتين:

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عالم فروزن: المقرر افتتاحه في عام 2026، حيث ينقل الزوار إلى قلعة "أريندل" الشهيرة، مع بحيرة مركزية تقدم عروضا مائية وتجربة قارب مستوحاة من "فروزن إيفر أفتر". كما ستشمل المنطقة مطاعم ومتاجر وأماكن إقامة تحمل طابع "عالم فروزن".

المقرر افتتاحه في عام 2026، حيث ينقل الزوار إلى قلعة "أريندل" الشهيرة، مع بحيرة مركزية تقدم عروضا مائية وتجربة قارب مستوحاة من "فروزن إيفر أفتر". كما ستشمل المنطقة مطاعم ومتاجر وأماكن إقامة تحمل طابع "عالم فروزن". أرض لايون كينغ: تقدم تجربة مستوحاة من سلسلة الأفلام الكارتونية الشهيرة "لايون كينغ". ستضم المنطقة قناة خشبية تتدفق من "برايد روك"، بالإضافة إلى ظهور شخصيات محبوبة مثل "سيمبا" و"تيمون".

وعلى منوال العديد من المنتزهات الترفيهية حول العالم، واجهت ديزني لاند باريس تحديات كبيرة خلال جائحة كورونا، مما أجبرها على الإغلاق لفترات طويلة في عامي 2020 و2021. ولكن مع إعادة فتح الأبواب، ضاعفت ديزني من جهودها لتحسين تجربة الزوار.

استثمارات ضخمة لمستقبل مشرق

تشكل التوسعات الحالية جزءا من خطة استثمارية عالمية بقيمة 60 مليار دولار أعلنت عنها ديزني في سبتمبر/أيلول 2023. وتهدف هذه الاستثمارات إلى إعادة تعريف المنتزهات الترفيهية والرحلات البحرية والمعالم السياحية على مدى العقد المقبل.

ويعد "فندق ديزني لاند" الذي تم تجديده، محورا رئيسيا لهذه التحسينات، حيث يضم أجنحة تحمل طابعا ملكيا كلاسيكيا مستوحى من عالم ديزني.

وفي عام 2023، استقبلت ديزني لاند باريس أكثر من 10 ملايين زائر، مما عزز مكانتها بوصفها أهم وجهة سياحية في فرنسا وأوروبا، متفوقة على معالم شهيرة مثل "متحف اللوفر".

ومع اقتراب موعد اكتمال التوسعات، تأمل ديزني أن يظل المنتزه وجهة رئيسية للعائلات من جميع أنحاء العالم، حيث تقدم تجربة تجمع بين الترفيه والإبداع والسحر.