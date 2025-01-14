ما أقوى جوازات السفر العالمية والعربية وأضعفها عام 2025؟

يتنافس جوازا السفر السنغافوري والإماراتي على صدارة ترتيب أفضل جوازات السفر في العالم لعام 2025، ففي الوقت الذي حلّ فيه السنغافوري في المركز الأول بتصنيف "هينلي وشركاؤه" جاء نظيره الإماراتي في صدارة تصنيف "باسبورت إنديكس".

آلية تصنيف قوة جوازات السفر

ويعتمد "هينلي وشركاؤه" في تصنيفه على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي "آي إيه تي إيه" (IATA)، و"لضمان دقة البيانات ومواكبة التغيرات المستمرة في سياسات التأشيرات، يقوم فريق مختص بمراجعة كل جواز سفر مقابل جميع الوجهات البالغ عددها 227، باستخدام المعلومات المتاحة للعامة، بما في ذلك مصادر حكومية ووسائل إعلام رئيسية".

وفي حال لم يكن حامل جواز السفر بحاجة إلى تأشيرة لدخول دولةٍ ما، يُمنح الجواز درجة = 1، وهي ذات الدرجة التي يحصل عليها حال كان بإمكانه الحصول على تأشيرة عند الوصول، أو تصريح زيارة، أو تصريح سفر إلكتروني عند دخول الوجهة.

أما إذا كانت هناك حاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة أو تأشيرة إلكترونية (e-Visa) تتطلب موافقة مسبقة قبل المغادرة، فيُمنح الجواز حينها درجة = 0.

أما مؤشر "باسبورت إنديكس" فيعتمد بدوره على المعلومات الحكومية الرسمية التي يتم تحديثها باستخدام المصادر الجماعية، معززة بـ"أبحاث متخصصة من مصادر موثوقة للغاية".

ولتحديد تصنيف كل جواز سفر، يطبق "باسبورت إنديكس" منهجية من 3 مستويات:

درجة التنقل (Mobility Score – MS) والتي تشمل الدخول بدون تأشيرة (VF) التأشيرة عند الوصول (VOA)، تصريح السفر الإلكتروني (eTA)، والتأشيرة الإلكترونية (eVisa) إذا تم إصدارها في غضون 3 أيام.

النسبة بين الدخول بدون تأشيرة (VF) والتأشيرات عند الوصول (VOA).

مؤشر التنمية البشرية (UNDP HDI) لعام 2018، والذي يُستخدم كعامل فاصل في حال تساوي الدرجات.

أقوى 10 جوازات سفر عالميا في 2025

فيما يلي تصنيف أقوى 10 جوازات سفر والدول التي يمكن لحاملها دخولها بحسب مؤشر "هينلي وشركاؤه":

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سنغافورة (195 دولة) اليابان (193 دولة) فنلندا – فرنسا – ألمانيا – إيطاليا – كوريا الجنوبية – إسبانيا (192 دولة) النمسا – الدانمارك – أيرلندا – لوكسمبورغ – هولندا – النرويج – السويد (191 دولة) بلجيكا – نيوزيلندا – البرتغال – سويسرا – المملكة المتحدة (190 دولة) أستراليا – اليونان (189 دولة) كندا – مالطا – بولندا (188 دولة) التشيك – المجر (187 دولة) إستونيا – الولايات المتحدة (186 دولة) لاتفيا – ليتوانيا – سلوفينيا – الإمارات (185 دولة)

أما تصنيف أقوى 10 جوازات سفر والدول التي يمكن لحاملها دخولها بحسب مؤشر "باسبورت إنديكس" فهي على النحو الآتي:

الإمارات (180 دولة) إسبانيا (179 دولة) فنلندا – فرنسا – ألمانيا – بلجيكا – إيطاليا – الدانمارك – هولندا – لوكسمبورغ – النمسا – البرتغال – سويسرا – النرويج – اليونان – أيرلندا (178 دولة) السويد – بولندا – المجر (177 دولة) التشيك – كوريا الجنوبية – إستونيا – كرواتيا – سلوفاكيا (176 دولة) اليابان – سلوفينيا – لاتفيا – نيوزيلندا – ليشتنشتاين (175 دولة) سنغافورة – مالطا – المملكة المتحدة – كندا – ليتوانيا – رومانيا – بلغاريا – أستراليا (174 دولة) أيسلندا – الولايات المتحدة (173 دولة) قبرص (172 دولة) ماليزيا – موناكو (170 دولة)

أضعف 10 جوزات سفر عالميا في 2025

وفيما يلي تصنيف أضعف 10 جوازات سفر والدول التي يمكن لحاملها دخولها بحسب مؤشر "هينلي وشركاؤه":

أفغانستان (26 دولة) سوريا (27 دولة) العراق (31 دولة) باكستان – اليمن (33 دولة) الصومال (35 دولة) نيبال (39 دولة) ليبيا – فلسطين – بنغلاديش (40 دولة) كوريا الشمالية (41 دولة) إريتريا (42 دولة) السودان (43 دولة)

أما تصنيف أضعف 10 جوازات سفر والدول التي يمكن لحاملها دخولها بحسب مؤشر "باسبورت إنديكس" فهي على النحو الآتي:

سوريا (40 دولة) أفغانستان (41 دولة) العراق – الصومال (42 دولة) باكستان (47 دولة) اليمن (48 دولة) فلسطين – بنغلاديش (51 دولة) ليبيا – السودان – إريتريا – كوريا الشمالية (53 دولة) جنوب السودان (54 دولة) نيجيريا – الكونغو الديمقراطية – نيبال (55 دولة) الكونغو – إثيوبيا (57 دولة)

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تصنيف جوازات السفر العربية في 2025

وفيما يلي تصنيف جوازات السفر العربية والدول التي يمكن لحاملها دخولها بحسب مؤشر "هينلي وشركاؤه":

الإمارات – الترتيب الـ10 عالميا (185 دولة) قطر – الترتيب الـ47 عالميا (112 دولة) الكويت – الترتيب الـ50 عالميا (99 دولة) السعودية – الترتيب الـ58 عالميا (87 دولة) البحرين – الترتيب الـ58 عالميا (87 دولة) عُمان – الترتيب الـ59 عالميا (86 دولة) المغرب – الترتيب الـ69 عالميا (73 دولة) تونس – الترتيب الـ73 عالميا (69 دولة) موريتانيا – الترتيب الـ84 عالميا (58 دولة) الجزائر – الترتيب الـ86 عالميا (56 دولة) جزر القُمر – الترتيب الـ88 عالميا (54 دولة) الأردن – الترتيب الـ89 عالميا (53 دولة) مصر – الترتيب الـ90 عالميا (52 دولة) جيبوتي – الترتيب الـ93 عالميا (49 دولة) لبنان – الترتيب الـ95 عالميا (45 دولة) السودان – الترتيب الـ97 عالميا (43 دولة) ليبيا – الترتيب الـ100 عالميا (40 دولة) فلسطين – الترتيب الـ100 عالميا (40 دولة) الصومال – الترتيب الـ102 عالميا (35 دولة) اليمن – الترتيب الـ103 عالميا (33 دولة) العراق – الترتيب الـ104 عالميا (31 دولة) سوريا – الترتيب الـ105 عالميا (27 دولة)

أما تصنيف جوازات السفر العربية والدول التي يمكن لحاملها دخولها بحسب مؤشر "باسبورت إنديكس" فهي على النحو الآتي: