طرد بطل المصارعة الروسي حبيب نورمحمدوف من رحلة طيران أميركية

قال المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف إنه طرد من على متن رحلة جوية في الولايات المتحدة الأميركية إثر خلاف على المقاعد مع طاقم الطائرة في مطار هاري ريد الدولي بلاس فيغاس.

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح أسطورة "يو إف سي" المعتزل أن الحادثة وقعت على متن رحلة لطيران "فرونتير"، ملمحا إلى تعرضه للتمييز العنصري.

وانتشرت لقطات للحادثة على نطاق واسع عبر الإنترنت، في حين ذكرت تقارير أولية أنها وقعت على متن رحلة لطيران "ألاسكا"، قبل أن يتبين أنها وقعت على متن رحلة لطيران "فرونتير".

ودار الخلاف حول ما إذا كان نورمحمدوف، الذي كان يجلس في صف الطوارئ بالطائرة، مستعدا أو قادرا على مساعدة الركاب الآخرين في حالة الطوارئ.

وفي منشوره، أشار المصارع البالغ من العمر 36 عاما إلى أن مضيفة الطيران التي تحدثت معه "كانت غير مهذبة للغاية منذ البداية". ورغم أنه يتحدث الإنجليزية بشكل "جيد جدا" ويفهم كل شيء وأبدى استعداده للمساعدة، فإن المضيفة "أصرت على إبعاده عن مقعده"، حسبما قال.

وأضاف "ما السبب وراء ذلك؟ هل هو عنصري، وطني، أم سبب آخر؟ لا أدري".

لم يُفصح نورمحمدوف عن توقيت الحادثة، في وقت لم تُصدر فيه شركة طيران "فرونتير" أي تعليق حتى الآن.

وفي مقطع الفيديو الذي يوثق الحادثة، سُمعت مضيفة الطيران وهي تخاطب نورمحمدوف قائلة "لا يمكننا السماح لك بالجلوس في صف الطوارئ.. لن أستمر في الجدال، سأستدعي مشرفا. يمكنك إما الانتقال إلى مقعد آخر وإما أن نقوم بمرافقتك خارج الطائرة".

