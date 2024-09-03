طرح نسخة "فيغان" من "نوتيلا" في الأسواق الأوروبية

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العملاقة "فيريرو" اليوم الثلاثاء أنها ستطرح قريبا في أسواق بعض البلدان الأوروبية نسخة نباتية صرفة (فيغان) من منتجها الشهير "نوتيلا" للشوكولا القابلة للدهن.

وأوضحت في بيان "يختار عدد متزايد من المستهلكين في الوقت الراهن تقليل المنتجات الحيوانية المنشأ أو تجنبها، سواء لأسباب تتعلق بالنظام الغذائي أو نمط الحياة".

وقال ناطقون باسم الشركة إن المنتج سيُطرح غدا في إيطاليا (مهد شركة "فيريرو") إضافة إلى فرنسا وبلجيكا.

ولتجنب أي مكونات من أصل حيواني، عمدت فيريرو إلى "إزالة الحليب وإضافة مكونات نباتية مثل الحمّص وشراب الأرز" في وصفتها.

وأكدت فيريرو أنها لم تقدم "أي تنازلات بشأن المذاق".

ولفتت المجموعة التي تمتلك أيضا علامات تجارية شهيرة أخرى بينها "كيندر"، و"تيك تاك"، و"فيريرو روشيه"، إلى أن "المنتج غير قابل للاستهلاك من الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه بروتينات الحليب، لأنه يُصنّع في مؤسسة تتعامل مع الحليب".

وتباع نوتيلا، التي ابتُكرت قبل 60 عاما، بنسختها التقليدية في حوالي 170 دولة.