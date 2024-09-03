صور جديدة تكشف تحلل السفينة "تايتانك" في "مقبرتها" بالمحيط الأطلسي

أظهرت لقطات تم تصويرها خلال رحلة استكشافية حديثة، أن السفينة "تايتانك" تتحلل داخل مقبرتها بالمحيط الأطلسي، وأن قوس مقدمة السفينة الشهيرة من بين الأجزاء المتضررة.

وخلدت الواجهة الأمامية للسفينة الفارهة من خلال فيلم "تايتانك" للمخرج الأميركي الشهير جيمس كاميرون، عندما ظهر النجمان كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو على المقدمة في مشهد لا ينسى.

غير أن قوس مقدمة السفينة فقد نحو 4.5 أمتار من سياجه، الذي يوجد الآن في قاع الأطلسي، بحسب ما قالته هذا الأسبوع شركة "آر إم إس تايتانك"، المالكة لحطام السفينة الأكثر شهرة في العالم، في منشور لها على منصة "إكس".

The latest scans and images of #TITANIC reveal many changes to the wrecksite and provide insight into how the great liner is deteriorating. A notable change is the loss of a 15-foot section of railing from the port side bow. pic.twitter.com/HxbLQ2S5R8 — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) September 2, 2024

وهناك حاليا فجوة كبيرة على الجانب الأيسر من السفينة.

وخلال الرحلة الاستكشافية التي قامت بها الشركة المالكة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب -وهي الأولى للشركة منذ عام 2010- تم التقاط أكثر من مليوني صورة للحطام.

جدير بالذكر أن الباخرة الفاخرة، التي تم الترويج لها عند تشغيلها بوصفها غير قابلة للغرق، تحطمت خلال رحلتها الأولى التي بدأت من مدينة ساوثهامبتون الساحلية الإنجليزية وهي في طريقها إلى نيويورك عام 1912.

ولقي نحو 1500 شخص، من بين أكثر من 2200 شخص كانوا على متنها، حتفهم بعد اصطدام السفينة بجبل جليدي.

وقد تم العثور على الحطام في عام 1985 جنوب شرق مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية على عمق نحو 3800 متر.