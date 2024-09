صور جديدة تكشف تحلل السفينة "تايتانك" في "مقبرتها" بالمحيط الأطلسي

أظهرت لقطات تم تصويرها خلال رحلة استكشافية حديثة، أن السفينة "تايتانك" تتحلل داخل مقبرتها بالمحيط الأطلسي، وأن قوس مقدمة السفينة الشهيرة من بين الأجزاء المتضررة.

وخلدت الواجهة الأمامية للسفينة الفارهة من خلال فيلم "تايتانك" للمخرج الأميركي الشهير جيمس كاميرون، عندما ظهر النجمان كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو على المقدمة في مشهد لا ينسى.

غير أن قوس مقدمة السفينة فقد نحو 4.5 أمتار من سياجه، الذي يوجد الآن في قاع الأطلسي، بحسب ما قالته هذا الأسبوع شركة "آر إم إس تايتانك"، المالكة لحطام السفينة الأكثر شهرة في العالم، في منشور لها على منصة "إكس".

The latest scans and images of #TITANIC reveal many changes to the wrecksite and provide insight into how the great liner is deteriorating. A notable change is the loss of a 15-foot section of railing from the port side bow. pic.twitter.com/HxbLQ2S5R8

— RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) September 2, 2024