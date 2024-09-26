طائرات "درون" تعثر على طفلة غادرت منزلها إلى غابة مجاورة أثناء نومها

تمكنت سلطات ولاية لويزيانا الأميركية من العثور على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات كانت قد فقدت لأكثر من 24 ساعة في غابة كثيفة، بعد خروجها من منزل عائلتها وهي تمشي أثناء نومها.

ووقعت الحادثة في قرية دوبرلي بالقرب من مدينة شريفبورت في لويزيانا، حيث غادرت الفتاة بيتون سانتينيان منزل عائلتها حوالي العاشرة مساءً.

وأطلقت شرطة المنطقة مهمة بحث وإنقاذ واسعة النطاق بالتعاون مع مئات المتطوعين، بينما ساهمت طائرات بدون طيار مزودة بتقنية التصوير الحراري في تحديد موقع الفتاة على بعد نحو 2.4 كيلومتر من منزلها.

ونشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية لقطات الفيديو التي التقطتها الطائرة بدون طيار، والتي أظهرت اللحظات الأولى التي تم فيها العثور على الطفلة. وفي الفيديو، يمكن سماع مشغلي طائرات الدرون يهتفون عندما بدؤوا برؤية الطفلة تتحرك وتستيقظ.

دور الطائرات دون طيار في البحث والإنقاذ

ويبدو أن الطائرات بدون طيار المزودة بالكاميرات الحرارية أصبحت فعالة في عمليات البحث عن المفقودين. وكانت فرق البحث والإنقاذ من ولاية أركنساس قد عرضت استخدام معداتهم المتخصصة خلال عملية البحث عن الفتاة الصغيرة، مما ساعد في تحديد موقعها وإنقاذها.

وأعرب قائد الشرطة المحلي عن شكره العميق لجميع المتطوعين والوكالات التي ساعدت في البحث، مؤكدًا "نحن جميعًا ممتنون للغاية أن تكون النهاية سعيدة وتمكنا من إعادة بيتون إلى منزلها بسلام".

وهذه ليست الحادثة الأولى التي تظهر فيها أهمية الطائرات دون طيار في عمليات البحث والإنقاذ، إذ تمكنت الشرطة في وقت سابق من الشهر الجاري من العثور على طفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات كان مفقودًا في حقل ذرة بولاية ويسكونسن باستخدام الطائرات الحرارية.

المشي أثناء النوم

ويعد المشي أثناء النوم اضطرابا يصيب بعض الأشخاص حيث يقومون بالتحرك والمشي وهم في حالة نوم عميق. ووفقًا لأبحاث جامعة "ستانفورد" فإن ما يصل إلى 4% من البالغين قد عاشوا تجربة المشي أثناء النوم مرة على الأقل في حياتهم.

وتزداد هذه الحالات بسبب زيادة استخدام الأدوية التي تساعد على النوم.

كما يشير الباحثون إلى أن المشي أثناء النوم قد يكون خطيرًا، حيث يتنقل الأشخاص في حالة من عدم الوعي التام بما يفعلونه، وقد يتعرضون لحوادث أو يؤذون أنفسهم دون إدراك.

وفي حالة الطفلة بيتون، كان السير أثناء النوم سببًا في خروجها من المنزل إلى الغابة، مما أدى إلى فقدانها لفترة طويلة.

لماذا يحدث السير أثناء النوم؟

ينقسم النوم إلى مرحلتين رئيسيتين: نوم حركة العين السريعة، ونوم حركة العين غير السريعة. وخلال النوم في الحالة الأخيرة، والذي يحدث في المراحل الأولى من النوم يكون الجسم في حالة استرخاء تام، لكن بعض أجزاء الدماغ تظل نشطة بشكل كافٍ لتحفيز الشخص على التحرك مما يؤدي إلى المشي أثناء النوم.

وينشأ هذا الاضطراب عادةً عند الأطفال ولكنه يُعتبر حالة غير مقلقة في أغلب الأحيان، حيث تختفي نوبات السير أثناء النوم قبل سن المراهقة. لكن إذا استمرت هذه النوبات بعد المراهقة أو إذا كانت متكررة عند البالغين، فقد يكون من الضروري استشارة طبيب متخصص.

ما علاج اضطراب السير أثناء النوم؟

حتى الآن، لا يوجد علاج نهائي للسير أثناء النوم، لكن هناك بعض التدابير التي يمكن اتخاذها لتقليل احتمالية حدوث النوبات.

ومن المهم معالجة العوامل التي تزيد من احتمالية حدوث هذا الاضطراب، مثل التوتر والقلق وقلة النوم، كما يمكن للطبيب وصف بعض الأدوية التي قد تساعد في تحسين نوعية النوم وتقليل النوبات.

وفي حالات نادرة، قد تكون النوبات خطيرة أو متكررة بشكل يستدعي تدخلاً طبياً أكثر تخصصاً.