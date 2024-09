"الابتسامات المحيرة لأطفال فلسطين".. رواج قصيدة كتبها الإمام خليفة قبل إعدامه

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي قصيدة بعنوان "ابتسامات أطفال فلسطين المحيرة" كتبها الإمام خليفة -المعروف باسم مارسيليس وليامز- قبل إعدامه في ولاية ميزوري الأميركية.

وكان القصيدة قد انتشرت على نطاق واسع، حملت تحية منه إلى أطفال فلسطين الذين يرزحون تحت نيران الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان خليفة الذي شكك محاموه وبعض المدعين في إدانته بارتكاب جريمة قتل، أُعدم بحقنة مميتة مساء الثلاثاء الماضي في ولاية ميزوري، بعدما رفضت المحكمة العليا الأميركية إيقاف تنفيذ الحكم، رغم الأدلة الجديدة -التي قدمها فريق الدفاع- والتي زعمت تلويث سلاح الجريمة قبل المحاكمة.

وفيما يلي نص قصيدة "الابتسامات المحيرة لأطفال فلسطين" التي كتبها الإمام خليفة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه:

وتأتي قصيدة "الابتسامات المحيرة لأطفال فلسطين" في إطار دعم الإمام خليفة المستمر للقضية الفلسطينية، إذ كان دائم الدعوة إلى التضامن مع سكان غزة المدنيين العزل، ووقف الحرب الإسرائيلية على الأبرياء.

أُعدم الإمام في سجن الولاية في بوني تير، بعد أكثر من عقدين من الزمان قضاهما في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وكان أُدين بجريمة قتل تعود إلى عام 1998، لكن محاميه والمدعون الذين تولوا القضية لاحقاً زعموا وجود أخطاء بالمحاكمة، بما في ذلك اختيار هيئة المحلفين بطريقة غير عادلة، وسوء التعامل مع الأدلة.

وقد قدم فريق الدفاع عن خليفة سلسلة من الاستئنافات في محاولات لوقف تنفيذ الحكم، وقدموا أدلة جديدة على أن الحمض النووي الذي تم اختباره على سلاح الجريمة لا يتطابق مع الإمام، مما يشير إلى احتمال تورط شخص آخر بالجريمة.

ومع ذلك، جاء قرار المحكمة العليا برفض جميع الالتماسات، دون تقديم تفسير واضح، وهو أمر شائع في الحالات الطارئة التي تتعلق بتنفيذ حكم الإعدام.

نفذت سلطات ميزوري حكم الإعدام بحق الإمام الثلاثاء الماضي، بحضور بعض أفراد عائلته ومحاميه. وكانت آخر كلماته التي شهد عليها الجميع "الحمد لله في كل حال".

وحسبما نقلت وسائل إعلام أميركية، فقد طلب خليفة تناول وجبة أخيرة تضمنت أجنحة دجاج وقطع بطاطس. وفي ساعات ما قبل تنفيذ الحكم، قضى وقتاً مع إمام السجن جلاهي قاسم الذي كان معه حتى اللحظات الأخيرة. والساعة 6 مساءً، تم إعطاؤه الحقنة القاتلة، وأعلنت وفاته بعدها بـ10 دقائق.

ورغم الاحتجاجات التي اجتاحت ساحة السجن، حيث تجمع حوالي 100 متظاهر للتنديد بعقوبة الإعدام وبإعدام الإمام، مضت السلطات في تنفيذ الحكم. والغريب في الأمر أن عائلة الضحية لم تحضر.

وأثار إعدام خليفة حالة من الغضب بالأوساط الحقوقية، وعبّر العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان عن اعتراضهم، خاصة في ظل الأدلة الجديدة التي أشارت إلى إمكانية براءته. وتناول الكثيرون قضيته على منصات التواصل مطالبين بمراجعة نظام العدالة الجنائية بالولايات المتحدة.

وقدم المدعي العام لمقاطعة سانت لويس (ويسلي بيل) مذكرة مشتركة مع فريق الدفاع تطالب بعقد جلسة استماع جديدة بشأن إدانة الإمام بناءً على الأدلة الجديدة التي ظهرت، لكن هذه المحاولات لم تنجح.

They executed Khalifa Marcellus Williams tonight, we found out while protesting for Gaza, Lebanon and all people lynched by Amerikkka. During our march we read out his poem for the children of Gaza and his last words "All praise be to Allah in every situation"

Marcellus Williams, who would take the name Khaliifah Ibn Rayford Daniels upon his Shahada, was murdered by the state of MO at 6:10pm

Khaliifa was a devoted father, a devout faith-leader, an incredible writer, and an innocent Black man.

