شاهد.. الشرطة الألمانية تطارد طفلا يحمل علم فلسطين خلال مظاهرة

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مطاردة الشرطة الألمانية طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات، بينما كان يلوح بعلم فلسطين خلال مظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان في مدينة لايبزيغ.

وأثار الفيديو -الذي انتشر أمس السبت- استنكاراً واسعاً، حيث ظهر الطفل وهو يحاول الفرار من عناصر الشرطة قبل أن تتم محاصرته واعتقاله وسط مشهد أثار مشاعر الغضب لدى نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين الذين شهدوا الواقعة.

ووثّق الصحفي رياض عارف، عبر حسابه على إنستغرام، لحظات المطاردة للطفل الذي بدا عليه الخوف الشديد أثناء محاولته الفرار. ولم تستغرق العملية وقتاً طويلاً حتى قامت الشرطة بمحاصرته من جميع الجهات وإلقاء القبض عليه.

المشهد أثار غضب النشطاء الذين حضروا المظاهرة، حيث تعالت أصواتهم منددة بالمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها الطفل.

وكان متظاهرون خرجوا أمس للاحتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وقصفها لبنان، حاملين شعارات "أوقفوا الهجمات الإرهابية الإسرائيلية على لبنان! أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة!.. الجميع يأتون معنا إلى شوارع لايبزيغ اليوم".

غضب نشطاء التواصل

وأثار الفيديو غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداوله وانتشاره على نطاق واسع على المستوى العربي والعالمي، بحيث تساءل النشطاء عن "حقوق الإنسان والطفل التي دائما هي شعارات البلدان الأوروبية".

لحظة مطاردة واعتقال الشرطة الألمانية لطفل بسبب رفعه للعلم الفلسطيني. هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية واهتمامهم بحقوق الإنسان والطفل، وعندما نتحدث عن فلسطين تسقط جميع الشعارات. شعارات أوروبا فقط لنا، لا أكثر. pic.twitter.com/ppgS08VUl1 — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 22, 2024

اعتقالات متكررة

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في ألمانيا، إذ شهدت عدة مدن ألمانية وعواصم أوروبية أخرى مظاهرات تضامنية مع غزة، تم خلالها قمع المتظاهرين بشكل مماثل.

ففي العاصمة الألمانية، قام عناصر من الشرطة بقمع مظاهرة أخرى مؤيدة لفلسطين، حيث أظهرت مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل اعتداء الشرطة على سيدة محجبة أثناء المظاهرة، إضافة إلى اعتقال العديد من المتظاهرين.

كما قامت الشرطة في نفس المظاهرة بقمع المتظاهرين داخل محطة القطار المركزية في برلين.

بسحل وضرب النساء.. الشرطة الألمانية تفرق اعتصاما سلميا داعم لفلسطين في محطة برلين المركزية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/iEqoSj0QbZ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 30, 2024

وفي حادثة أخرى، أظهر فيديو اعتداء الشرطة على داعمين لفلسطين وتوقيف عدد منهم، بينما ردد معتقلون عبارة "هذه فاشية ألمانية" تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة.

"هذه فاشية ألمانية".. شرطة برلين تعتدي على داعمين لفلسطين وتُوقف عددًا منهم خلال إحياء ذكرى النكبة pic.twitter.com/TQke3aYLoI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 19, 2024

وحسب المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام "إيبال" خرجت أكثر من 22 ألف مظاهرة وفعالية في أكثر من 600 مدينة تمتد على نحو 20 دولة أوروبية، بحيث احتلت ألمانيا المركز الأول بأكثر من 3450 مظاهرة وفعالية في 103 مدن، وتليها إسبانيا بأكثر من 3200 مظاهرة وفعالية في 116 مدينة.

وتأتي هذه المظاهرات في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلفت حتى الآن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، إضافة لأكثر من 10 آلاف مفقود.