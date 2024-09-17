"أزمة الخيار".. آيسلندا تواجه نقصا غير مسبوق بسبب ترند "تيك توك"

تعيش المتاجر الكبرى في آيسلندا أزمة غير متوقعة بسبب النقص الحاد في الخيار، وذلك بعد انتشار وصفة سلطة الخيار على منصة "تيك توك"، حيث تزايد الطلب إلى مستويات لم تشهدها البلاد من قبل.

بدأ الأمر عندما شارك المؤثرون في آيسلندا وصفة سلطة بسيطة تحتوي على الخيار المبشور، وزيت السمسم، والثوم، وخل الأرز، وزيت الفلفل الحار، لكنها اكتسبت شعبية كبيرة بعد أن شاركها الآلاف على منصة "تيك توك"، حيث تم نشر ما يقرب من 150 ألف مقطع فيديو تحت وسم "سلطة الخيار"، وفقًا لما نقله التلفزيون الوطني الآيسلندي.

@logagm 🚨My favorite cucumber salad recipe is out now @La La Land Kind Cafe ‼️ ♬ original sound - Logan

تزامن هذا التوجه مع تقارير جمعية المزارعين في آيسلندا، والتي أكدت نقص الخيار في الأسواق المحلية. هذا النقص لم يقتصر على الخيار فقط، بل شمل أيضًا المكونات الأخرى مثل زيت السمسم وخل الأرز التي ازدادت مبيعاتها بشكل كبير على منصات التسوق الإلكتروني مثل "كرونان".

ووفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تعود جذور هذا الـ"ترند" إلى كندا، حيث برز المؤثر الكندي لوغان موفيت، الذي يحمل لقب "رجل الخيار"، والذي قام بمشاركة وصفات جديدة تحتوي على الخيار بشكل يومي منذ يوليو/تموز 2024.

مقاطع الفيديو الخاصة به، والتي يبدأها بعبارته الشهيرة "في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى تناول خيارة كاملة"، حصدت ملايين المشاهدات وأثارت "جنون الخيار" في آيسلندا.

زيادة الطلب 200%

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، شهدت آيسلندا زيادة في الطلب على الخيار بنسبة 200%، مما أدى إلى تجاوز قدرة المزارعين المحليين على تلبية الطلب.

يُذكر أن آيسلندا تنتج حوالي نحو مليوني طن سنويا، ولكن هذا لم يكن كافيًا لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الاستهلاك الناتج عن مقاطع الفيديو التي نشرها موفيت.

ويبدو أن زيت السمسم في طريقه للنفاد من المتاجر أيضا، إذ اختفى من أقسام بعض المحلات.

وليس هذا أول ترند "غذائي" ينتشر عبر الإنترنت؛ ففي عام 2021، أثارت وصفة معكرونة بجبنة الفيتا ضجة كبيرة على "تيك توك"، ما أدى إلى نفاد جبنة الفيتا من المتاجر في عدة دول حول العالم، مما يعكس القوة الكبيرة التي يمكن أن تمتلكها وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الشرائي والاستهلاكي العالمي.