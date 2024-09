شاهد.. ركاب "قطار الموت" يعلقون في الهواء 40 دقيقة بكبرى مدن ألعاب ألمانيا

علق ركاب لعبة الأفعوانية -المعروفة أيضا باسم "قطار الموت"- نحو 40 دقيقة بمتنزه "يوروبا بارك" الواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ أمس الأربعاء، مما أثار استياء العديد من الزوار.

وشهدت أكبر مدينة ملاهٍ في ألمانيا ثاني حادثة خلال العام الحالي عندما توقفت الأفعوانية "بلو فاير" في منحنى مائل جدا على ارتفاع كبير، فاضطر الركاب البالغ عددهم 20 شخصا للانتظار 40 دقيقة حتى تم إنقاذهم.

Update: de vastgelopen trein van Blue Fire in Europa-Park is achterwaarts in beweging gebracht, richting het lanceergedeelte. Toeschouwers applaudisseerden toen dat gebeurde. Eind goed, al goed. https://t.co/P4PhHnQNeH pic.twitter.com/JLt0KIqJ6z

Bluefire appears to be a little stuck 😨 pic.twitter.com/sug7Xe9Chm

وعادت "بلو فاير" إلى العمل بعد ظهر أمس الأربعاء بعد معالجة المشكلة وفحص العربات بعناية. وقال المتحدث باسم المتنزه الترفيهي إن سبب التوقف كان قطعة غيار صغيرة مرتبطة بالنظام المغناطيسي للحركة كانت بحاجة إلى تبديل.

وأضاف المتحدث "لم يتمكن القطار من الصعود في المرة الأولى، وتوقف حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بسبب نقص في الطاقة"، مؤكدا أن سلامة الزوار لم تكن مهددة، وأن "سلامة ورفاهية الضيوف هي الأولوية القصوى في يوروبا بارك".

Okay here’s another angle of the (not so) sweet spot pic.twitter.com/HFQVdvWZsJ

