متى موعد عيد الفطر 2025/1446؟ وكم عدد أيام الإجازة بالدول العربية والإسلامية؟

بعد شهر رمضان العامر بالصلوات والطاعات والتقرب لله، يترقب المسلمون كل عام رؤية هلال شهر شوال بفارغ الصبر إيذانا بدخول عيد الفطر المبارك. ووفقًا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن يوافق عيد الفطر للعام 1446 يوم الأحد 30 مارس/آذار 2025.

وكما جرت العادة، تعتمد معظم الدول الإسلامية والعربية على تحري هلال شهر شوال باستخدام المراصد الفلكية اتباعًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقْدروا له". وتُعقد جلسات رسمية في المحاكم الشرعية للإعلان عن ثبوت الرؤية الشرعية للهلال في غالبية الدول، وتأتي بعد ذلك إعلانات دور الإفتاء الرسمية لتحديد موعد عيد الفطر المبارك بناءً على نتائج هذه التحريات.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 متى يبدأ شهر رمضان 2025/1446؟ end of list

في المقابل، تعتمد بعض الدول الإسلامية، مثل تركيا، على الحسابات الفلكية الدقيقة في تحديد موعد عيد الفطر. وبحسب موقع رئاسة الشؤون الدينية التركية، فإن الأحد 30 مارس/آذار 2025 سيكون أول أيام العيد بناءً على هذه الحسابات.

أما بالنسبة لإجازة عيد الفطر لعام 2025، فمن المتوقع أن تمنح معظم الدول العربية إجازة رسمية لا تقل عن 3 أيام على أقل تقدير. على سبيل المثال، في عام 2024 حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإجازة في 4 أيام على الأقل، في حين منحت الإمارات وقطر إجازة لمدة 5 أيام عمل أو أكثر.

وفي مصر والأردن وفلسطين تراوحت الإجازة بين 3 و4 أيام عمل، في حين امتدت في الكويت وسلطنة عمان إلى 6 أيام.

ولم يُعلَن بعد عن مواعيد إجازة عيد الفطر في أي من الدول العربية أو الإسلامية، إلا أن من المتوقع الكشف عن تفاصيلها أواخر شهر رمضان 2025.

وتشكل إجازة عيد الفطر فرصة للاحتفال والراحة للعائلات في مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث تقام الصلوات الخاصة بالعيد وتُوزع زكاة الفطر، وتستغل العائلات هذا الوقت للتواصل الاجتماعي والاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك.