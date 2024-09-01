مقهى تركي "للسيدات فقط" بعيدا عن مزاحمة الرجال

افتتحت الشقيقتان نازلي شيمشك وآرزو قليج مقهى مخصصا للنساء في منطقة برهانية السياحية بولاية باليك أسير غربي تركيا، ليصبح ملاذا جديدا للسيدات الباحثات عن مكان للاستراحة والتواصل.

ولاقى المقهى إقبالا كبيرا منذ افتتاحه، إذ يوفر بيئة آمنة ومريحة للنساء.

وكانت الشقيقتان قررتا الانتقال من مدينة إسطنبول إلى باليك أسير قبل عام ونصف، واختارتا موقعا مميزا بالقرب من الشاطئ بمنطقة "حي المعلمين" لإنشاء هذا المقهى الفريد من نوعه.

بيئة مريحة للنساء

تقول نازلي إنها وشقيقتها افتتحتا المقهى في مايو/أيار الماضي، وبفضله أقامتا العديد من الصداقات والعلاقات الاجتماعية، مشيرة إلى أنهما تلقّتا أيضا "دعما كبيرا" من العديد من النساء في المنطقة.

وتوضح نازلي أن فكرة افتتاح مقهى مخصص للنساء جاءت من رغبتهما في توفير بيئة أكثر راحة للزبائن من النساء، إذ "يتمتع الرجال بحرية أكبر في العديد من المجالات، ونحن نتطلع إلى منح النساء أيضا مزيدا من الحرية والراحة".

وتضيف "بالطبع بإمكان النساء ارتياد المقاهي المختلطة، ولكن من حقهن أيضا أن يكون لهن مقهى خاص بهن يشعرن فيه براحة أكبر".

ويوفر المقهى، وفق نازلي، العديد من الأنشطة والفعاليات النسائية، مثل جلسات التأمل، وحفلات الموسيقى، والورش المختلفة. كما يمكن للزبونات دخول المطبخ وتحضير بعض المأكولات والمشروبات بأنفسهن.

وتشير إلى أنهما تخططان لتنظيم أنشطة وفعاليات نسائية أخرى.

وتصف شعور الزبونات في هذا المقهى قائلة إن "الجميع هنا أكثر تفهما وألفة وراحة".

مشروع ناجح

من جانبها، توضح آرزو، الشقيقة الكبرى لنازلي، أن قرار افتتاح المقهى جاء أثناء جلسة مع الأصدقاء بأحد المقاهي.

وتشير إلى أنها وشقيقتها قامتا باستئجار مكان المقهى في اليوم الذي اتخذتا القرار فيه بافتتاحه.

ولفتت آرزو إلى أن الاختيار وقع على مكان في "ميدان أورن" وسط منطقة برهانية السياحية حيث يوجد تمثال للحصان المجنّح بيغاسوس وسط الميدان.

وأشارت إلى أنها وشقيقتها اختارتا اسم "مقهى بيغاسوس للسيدات"، وأنهما استلهمتا الاسم من تمثال الحصان المجنح بيغاسوس الموجود وسط الميدان.

إشادة واسعة بالمقهى

ويلاقي المقهى استحسان الزبونات، فتقول جاله صايغان "هذا المكان أكثر من مجرد مقهى، بل هو ملتقى للنساء، يتبادلن فيه الخبرات، ويتشاركن الأنشطة المتنوعة".

أما غاية أوزتكين فترى أن المقهى يمثل "مساحة مثالية" للأنشطة النسائية، وتضيف "أهنئهما من كل قلبي، فالمكان نظيف جدا، ويلبي كل احتياجات المرأة عبر خدمات راقية وعالية الجودة".

وتعرب سراب يشار عن سعادتها الغامرة بوجود مقهى مخصص للنساء، فتقول "نشعر هنا كأننا في منزلنا، نستطيع أن نتصرف بحرية تامة. نأكل، ونشرب، ونغني، وحتى نرقص. هذا المكان هو ملاذنا الحقيقي".

وتضيف "الشقيقتان اللتان تديران هذا المكان رائعتان، وقد خلقن لنا جوا أسريا دافئا".