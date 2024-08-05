مخاوف من تراجع أعداد رجال الإطفاء السجناء في كاليفورنيا

تعتمد كاليفورنيا منذ فترة طويلة على السجناء في مكافحة الحرائق، حيث يقومون بإنشاء الفواصل، وإزالة النباتات، وقضاء أسابيع لمكافحة حرائق الغابات. ولكن أعداد الفرق من السجناء بدأت في التناقص بينما تواجه الولاية عددا متزايدا من الحوادث.

شهدت كاليفورنيا شتاءين ممطرين تبعتهما موجات حرارة قياسية متكررة في الأشهر الأخيرة، مما وضع الولاية على مسار صيف مليء بالحرائق.

وعلى الرغم من أن رجال الإطفاء في إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا سيكونون في الخطوط الأمامية ضد اللهب، إلا أن خلفهم يوجد مئات السجناء من كاليفورنيا، يحفرون ويقطعون الأشجار ويستخدمون المناشير لإنشاء خطوط احتواء للسيطرة على الحرائق. وهناك عدد أقل منهم عن ذي قبل.

يوجد السجناء في 35 مخيما للحفاظ على البيئة في الولاية، وهي منشآت أمنية منخفضة، حيث يقومون بتنفيذ مشاريع تقليل الوقود على مدار السنة، وأحيانا يتم وضعهم في مسار النيران المتقدمة. وفي بعض الأحيان، يكلفهم ذلك حياتهم.

يساهم السجناء في جهود مكافحة الحرائق في كاليفورنيا منذ الحرب العالمية الثانية من خلال برنامج المخيمات الحافظة الذي يدرب السجناء المؤهلين ليصبحوا رجال إطفاء كوسيلة لإعادة التأهيل.

بعد أسبوع من الدراسة في الفصول النظرية وأسبوع من التدريب الميداني والتمارين، يمكن للسجناء الانضمام إلى أطقم رجال الإطفاء السجناء.

يتضمن عملهم إنشاء فواصل للحرائق، وإزالة النباتات، وقضاء أسابيع في الخطوط الأمامية لحرائق الغابات. لكن إصلاح السجون وجائحة كورونا أديا إلى تقليص عدد السجناء المؤهلين لحضور المعسكرات التي تديرها إدارة الإصلاح والتأهيل في كاليفورنيا، أو "كال فاير" وهي إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس للتدريب على مكافحة الحرائق والمهام.

تقليص أعداد المخيمات

وتزامنا مع تقلص أعداد المخيمات -من ذروة بلغت 4250 إلى أقل من 1800 اليوم- شهدت كاليفورنيا أكبر وأخطر حرائقها، مع بداية سيئة لهذا الصيف. على الرغم من ذلك، يقول مسؤولو "كال فاير" والإصلاحيات بالولاية إن إستراتيجيتهم المتمثلة في استخدام النزلاء الأصغر سنا، والاعتماد على أطقم موسمية لفترة أطول والشراكة مع فيلق حماية كاليفورنيا والإدارة العسكرية في كاليفورنيا، ستساعدهم على مدار العام وتعيد في النهاية أعداد رجال الإطفاء السجناء إلى مستويات ما قبل الوباء.

في عام 2005، في أوج برنامج رجال الإطفاء السجناء المعروف رسميا باسم برنامج معسكرات الحفظ (فاير)، كان هناك 192 فريقا مكونا من 4250 رجل إطفاء من السجناء، وفقا لإدارة السجون بالولاية. ويشمل المشاركون في البرنامج موظفي الدعم مثل الطهاة والمنظمين وعمال الصيانة. ولكن في السنوات الأخيرة، مع إغلاق السجون وانخفاض عدد السجناء، تقلص عدد المشاركين في المعسكرات إلى 1821 مشاركا في عام 2020. وبحلول الثاني من يوليو/تموز 2023، كان هناك حوالي 83 فريقا فقط، أي ما يعادل 1760 مشاركا.

تشكل فرق رجال الإطفاء السجناء حوالي 30% من قوة مكافحة حرائق الغابات في الولاية في بعض السنوات، حيث يتم دفع ما بين 5.80 دولارات و10.24 دولارات يوميا من قبل قسم الإصلاحيات، مع حصولهم على دولار إضافي في الساعة عند الاستجابة للكوارث. وتتألف فرق رجال الإطفاء السجناء من 12 إلى 17 رجلا تحت قيادة قائد إطفاء. ويتم استبعاد النزلاء المدانين بجرائم عنيفة، مثل الاغتصاب أو الجرائم الجنسية ضد الأطفال دون سن 14 عاما، أو أي جناية يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، أو الذين لديهم تاريخ في الهروب أو الحرق العمد.

وفي رسالة إلى الحاكم جافين نيوسوم في 21 يونيو/حزيران، أعرب مشرفا مقاطعة لوس أنجلوس ليندسي هورفاث وكاثرين بارجر عن مخاوفهما بشأن التخفيضات الأعمق في البرنامج التي كانت ستؤدي إلى إغلاق 5 معسكرات في المقاطعة، مما يؤثر على أكثر من 200 من رجال الإطفاء السجناء. وأشارت الرسالة إلى أن "الآثار المترتبة على مثل هذه التخفيضات وخيمة"، مضيفة أن كاليفورنيا تواجه نقصا حادا في أطقم مكافحة حرائق البراري، وهي مشكلة تفاقمت بعد تزايد تكرار وشدة حرائق البراري بسبب تغير المناخ.

واستجابة للمخاوف، قام الحاكم نيوسوم بإزالة معسكرات الإطفاء الخمسة في مقاطعة لوس أنجلوس من قائمة التخفيضات هذا العام، كما طلب هورفاث وبارجر. ومع ذلك، فإن الجهود الأخرى لزيادة فرق مكافحة الحرائق من السجناء تستغرق شهورا أو سنوات. وفي أغسطس/آب، أطلقت إدارة الإصلاحيات برنامجا تجريبيا للشباب المؤهلين من الشباب المسجونين ليصبحوا رجال إطفاء، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في العام المقبل ما لم يتم تمديده.

ويعد هذا البرنامج جزءا من برنامج الجناة الشباب التابع لإدارة الإصلاحيات والذي تم إنشاؤه في عام 2014. ويسمح البرنامج للنزلاء المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما بتلقي تدريب على مكافحة الحرائق قبل إيوائهم في معسكر حماية جروليرسبورج في جورج تاون، وهو مجتمع جبلي شمال شرق سكرامنتو.

ويتلقى جميع رجال الإطفاء السجناء نفس التدريب الذي يتلقاه رجال الإطفاء الموسميون في البراري، بما في ذلك أسبوع من التدريس في الفصول الدراسية وأسبوع من التمارين الميدانية. وبمجرد تخرجهم من البرنامج، يصبحون مؤهلين للانضمام إلى أحد المعسكرات.

يذكر أن عمليات خفض العقوبات على بعض الجرائم قد أثرت بشكل مباشر على أعداد رجال الإطفاء السجناء. ففي عام 2011، فرض قانون إعادة التنظيم في كاليفورنيا على بعض السجناء غير العنيفين قضاء بعض الوقت في سجون المقاطعات بدلا من السجون. وفي عام 2014، وافق سكان كاليفورنيا على الاقتراح 47، الذي سمح بتخفيف العقوبات على بعض جرائم السرقة غير العنيفة وجرائم حيازة المخدرات التي أُعيد تصنيفها على أنها جنح. وبعد 3 سنوات، وافق الناخبون على الاقتراح 57، الذي يسمح بالإفراج المبكر عن السجناء المدانين بجرائم غير عنيفة.

وفي عام 2020، دفع الوباء الولاية إلى إطلاق سراح المزيد من السجناء للسماح بمزيد من التباعد بين من هم خلف القضبان. ومن المتوقع أن يتم إغلاق مركز إصلاحي آخر في العام المقبل.