سيارة توم كروز في فيلم "أعمال محفوفة بالمخاطر" قد تباع بـ1.4 مليون جنيه إسترليني

سيتم طرح سيارة "بورش 928" التي ظهرت في فيلم "أعمال محفوفة بالمخاطر" (The Risky Business) للبيع في مزاد بونهامز للسيارات في أميركا الأسبوع المقبل.

تأتي الكوبيه الألمانية بمحرك "في 8" سعة 4.5 لترات، 230 حصانًا، وتتميز بعلبة تروس يدوية بـ5 سرعات وناقل حركة يدوي ونظام تعليق مستقل للعجلات الأربع ومكابح قرصية في كل مكان. ومن المثير للاهتمام أن توم كروز تعلم قيادة السيارات ذات الناقل اليدوي على هذه السيارة تحديدًا.

وما يجعل سيارة بورش مميزة للغاية هو ظهورها في فيلم "أعمال محفوفة بالمخاطر" عام 1983، إذ تم استخدام ما مجموعه 3 سيارات من طراز "928" في لقطات القيادة بالفيلم، مع استخدام تلك المعروضة للبيع في اللقطات واسعة لعرض السيارة بأكملها.

في الأصل، تم طلاء السيارة باللون الأبيض، ولكن تم إعادة طلاءها باللون البلاتيني المعدني -وهو اللون المتاح لسيارة 928 المعاصرة- وتم استئجار السيارة من قبل شركة سيارات سينمائية وظهرت في القيادة واللقطات القريبة، خاصة في مشهد مطاردة سيارة كاديلاك كوبيه ديفيل طراز 1975.

​بعد انتهاء فترة استخدامها في الفيلم، عادت السيارة إلى كاليفورنيا، وانتقلت إلى عدة مالكين وتم تجديدها وإعادة طلائها عدة مرات. في البداية، كانت السيارة بيضاء اللون، ثم تم طلاؤها بلون بلاتيني معدني، وبعد ذلك أعيد طلاؤها باللون الأبيض مرة أخرى. تم اكتشاف السيارة لاحقًا من قبل المخرج الوثائقي لويس جونسن في مدينة دنفر، بولاية كولورادو، وهو من أعاد تجديدها.

ومن المتوقع أن تباع السيارة بمبلغ يتراوح بين 1.1 إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.7 مليون دولار) عندما يبدأ المزاد يوم 16 أغسطس/آب الجاري.