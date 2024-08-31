طائرة مصرية تهبط اضطراريا في ليبيا بسبب "ولادة مفاجئة"

اضطرت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى الهبوط اضطراريا بمطار الكفرة الواقع جنوب ليبيا، بينما كانت متجهة إلى مطار دوالا بالكاميرون بسبب "حالة ولادة مفاجئة" لسيدة على متن الطائرة.

واستقرت رحلة مصر للطيران التي تحمل رقم 887/737-800 بمطار الكفرة الدولي، الخميس، لأكثر من ساعة بعدما هبطت اضطراريا.

وبث ناشطون مقطع فيديو يظهر تصفيق ركاب الطائرة بعد نجاح عملية الولادة داخلها، فيما بادر طاقم الطائرة المصرية بتقديم الشكر للسلطات الليبية على الاستجابة السريعة للحالة الطارئة.

وأعلن مطار الكفرة الليبي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مغادرة الرحلة القادمة من مطار القاهرة الدولي بسلام بعد نجاح عملية الولادة.

وأضاف في بيانٍ رسمي: "أنجبت السيدة طفلا وتلقت الرعاية الصحية اللازمة بعد نقلها إلى المستشفى".

وقال الطبيب، أحمد غزالة، الذي أجرى عملية الولادة إن الطفل الذي ولد على متن الطائرة ووالدته بصحة جيدة، مضيفًا: "قمنا بالإسعافات الأولية اللازمة داخل الطائرة ونقلنا الطفل لأحد مراكز الولادة بالكفرة".

فيما أظهر مقطع آخر استعداد الطاقم الطبي وغرفة العناية الفائقة التي كانت على بُعد أمتار قليلة من الطائرة لاستقبال السيدة التي تحمل الجنسية الكاميرونية.

فيما ذكر ناشطون أن الطائرة غادرت بعد نجاح العملية دون الأم وطفلها اللذين يتماثلان حاليًا للشفاء.

قوانين الولادة على متن الطائرة

هناك قوانين دولية وقواعد متعلقة بالولادة على متن الطائرة، لكنها تعتمد بشكل كبير على عوامل عدة مثل جنسية الوالدين، خط سير الرحلة، ومكان تسجيل الطائرة.

وكل دولة لها قوانينها الخاصة التي تحدد الجنسية، وتطبق هذه القوانين على الأطفال المولودين على متن الطائرات المسجلة في تلك الدول. ولدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لوائح تتعلق بالسفر الدولي، لكن ليس هناك قوانين دولية موحدة تتعلق بشكل خاص بالولادة على متن الطائرة.

وعادة ما يتم إصدار شهادة ميلاد للطفل بناءً على موقع الولادة في الجو، وعادة ما يتم تسجيل مكان الولادة كإحداثيات جغرافية أو جوية، لذا، فإن تحديد الجنسية والمكان القانوني للولادة يمكن أن يكون معقدًا ويتطلب مراعاة قوانين الدول المعنية.

هل يحصل المولود على امتيازات من شركة الطيران؟

في بعض الأحيان يحصل المولود على امتيازات من شركة الطيران التي وقعت بها الولادة، لكن هذا يعتمد على سياسة الشركة المعنية. هذه الامتيازات قد تشمل:

رحلات مجانية أو مخفضة: بعض شركات الطيران تقدم تذاكر مجانية مدى الحياة أو لفترة معينة للمولود الذي وُلد على متن رحلاتها. ومع ذلك، فإن هذا الامتياز نادر ولا يُقدم من جميع الشركات.

احتفال خاص أو تذكار: قد تقوم شركة الطيران بتقديم هدايا أو تذكارات خاصة للاحتفال بالولادة على متن طائرتها. قد تشمل هذه الهدايا شهادة خاصة توثق الحدث.

برامج المسافرين الدائمين: في بعض الحالات، يتم تسجيل الطفل بشكل فوري في برنامج المسافرين الدائمين للشركة، ما يمكن أن يمنحه امتيازات مثل أميال سفر أو نقاط يمكن استخدامها في المستقبل.

لكن يجب ملاحظة أن هذه الامتيازات ليست مضمونة وتختلف من شركة طيران لأخرى.

سياسات سفر الحامل على متن الطائرة

معظم شركات الطيران لديها سياسات محددة بشأن سفر النساء الحوامل على متن الطائرات، وهذه السياسات تعتمد على مدى تقدم الحمل. بشكل عام، والقواعد هي كالتالي:

حتى الأسبوع 28: يسمح للنساء الحوامل بالسفر على متن الطائرة دون قيود إضافية. يعتبر السفر في هذه المرحلة آمنًا بشكل عام، ما لم تكن هناك مضاعفات صحية معينة.

بين الأسبوع 28 و36: يُسمح بالسفر، ولكن يتطلب ذلك عادة تقديم شهادة طبية حديثة من الطبيب تؤكد أن الأم والجنين في حالة صحية جيدة وأن السفر آمن. وبعض شركات الطيران قد تطلب هذه الشهادة خلال الأيام القليلة التي تسبق الرحلة.

بعد الأسبوع 36: معظم شركات الطيران لا تسمح للنساء بالسفر بعد الأسبوع 36 من الحمل، حيث يزداد خطر الولادة المبكرة. وفي حالات استثنائية، قد يُسمح بالسفر ولكن يتطلب ذلك موافقة طبية خاصة.

لكن هذه الإرشادات قد تختلف بين شركات الطيران، لذلك على النساء الحوامل التحقق من سياسة شركة الطيران المعنية قبل حجز الرحلة.