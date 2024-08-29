شاهد.. مسافر يحطم شاشات مطار سانتياغو بمطرقة بعد تعرضه للاحتيال

حقق مقطع فيديو يُظهر تحطيم رجل شاشات مراقبة بمطار سانتياغو الدولي في العاصمة التشيلية، انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه استخدم مطرقة خلال "نوبة الغضب" التي تملّكته.

وسائل إعلام محلية أكدت أن المسافر -الذي يحمل الجنسية الهاييتية- يعمل في مجال البناء بتشيلي، مشيرةً إلى أنه دخل في نوبة غضب شديد بعدما اكتشف أن تذكرة السفر التي اشتراها مزيفة.

#SantiagoInternationalAirport #Chile. On Tuesday a man flew into a rage at the #AmericanAirlines ticket counter after arguing with airline staff.

He was advised he had been #scammed and sold a fake airplane ticket to #Miami, where he was planning to fly on to #Haiti. The man… pic.twitter.com/zyXADkK5VM — SLCScanner (@SLCScanner) August 29, 2024

واكتشف المسافر أنه وقع ضحية عملية احتيال خلال تسليمه للأمتعة، إذ تبيّن أن تذكرة تنقله من سانتياغو إلى هاييتي عبر ميامي الأميركية مزورة، وهذا ما جعله يثور في وجه موظفي شركة "آميركان إيرلاينز" ويقدم على تكسير وتخريب شاشات المطار.

وأثار الوضع حالة من الذعر بين الحاضرين، الذين بدؤوا بالفرار حسب مشاهد أخذت وقت الحادثة.

وتمكنت السلطات التشيلية من اعتقال الرجل، في حين أفادت تقارير صحفية أن الأضرار المقدرة تصل إلى 20 مليون بيزو (أي ما يعادل 22 ألف دولار أميركي).

حوادث المطارات والطائرات

وشهدت مطارات العالم حوادث مشابهة من قبل، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسافرا أميركيا بمطار في العاصمة الكولومبية بوغوتا، تأخر عن رحلته الجوية فقام بتجاوز الحواجز الأمنية حتى اقترب من الطائرة وبدأ يضربها برجله ويصرخ على المسافرين مرددا عبارة "دعوني أدخل".

Passengers on a Latam flight from Bogotá to Cartagena experienced moments of shock when a man who was late to board, upon realizing that the door was already closed, began hitting the window and the left passenger entry door of the aircraft. As per the airport officials, the… pic.twitter.com/PItZntHpQm — FL360aero (@fl360aero) August 24, 2024

وفي حادثة أخرى، وثق أحد الركاب على متن طائرة شجارا عنيفا اندلع بين راكبين على متن الرحلة التابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز" والتي كانت متجهة من أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى هاواي.

وتشاجر المسافران بالأيدي بشكل عنيف على متن طائرة، ما خلف ذعرا بين الركاب في حين حاولت المضيفات فض العراك.

'IT'S NOT WORTH IT': Passengers praised for "textbook conflict resolution" after taking swift action to stop fist fight aboard flight to Hawaii. https://t.co/2RZEOrs2QL pic.twitter.com/UUoNuCkxj4 — Fox News (@FoxNews) February 14, 2024

وفي نفس السياق، قام ركاب على متن شركة "فرونتير إيرلاينز" للطيران، بإلصاق مسافر معهم على مقعده بعد أن حاول التحرش والاعتداء على مضيفات الطائرة خلال رحلة متجهة إلى ميامي من فيلادلفيا في الولايات المتحدة.

وقبضت السلطات المحلية على الشاب ماكسويل ويلكينسون (22 عاما) في مطار ميامي الدولي فور وصول الطائرة.