شاهد.. مسافر يحطم شاشات مطار سانتياغو بمطرقة بعد تعرضه للاحتيال

حقق مقطع فيديو يُظهر تحطيم رجل شاشات مراقبة بمطار سانتياغو الدولي في العاصمة التشيلية، انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه استخدم مطرقة خلال "نوبة الغضب" التي تملّكته.

وسائل إعلام محلية أكدت أن المسافر -الذي يحمل الجنسية الهاييتية- يعمل في مجال البناء بتشيلي، مشيرةً إلى أنه دخل في نوبة غضب شديد بعدما اكتشف أن تذكرة السفر التي اشتراها مزيفة.

#SantiagoInternationalAirport #Chile . On Tuesday a man flew into a rage at the #AmericanAirlines ticket counter after arguing with airline staff. He was advised he had been #scammed and sold a fake airplane ticket to #Miami , where he was planning to fly on to #Haiti .

واكتشف المسافر أنه وقع ضحية عملية احتيال خلال تسليمه للأمتعة، إذ تبيّن أن تذكرة تنقله من سانتياغو إلى هاييتي عبر ميامي الأميركية مزورة، وهذا ما جعله يثور في وجه موظفي شركة "آميركان إيرلاينز" ويقدم على تكسير وتخريب شاشات المطار.

وأثار الوضع حالة من الذعر بين الحاضرين، الذين بدؤوا بالفرار حسب مشاهد أخذت وقت الحادثة.

وتمكنت السلطات التشيلية من اعتقال الرجل، في حين أفادت تقارير صحفية أن الأضرار المقدرة تصل إلى 20 مليون بيزو (أي ما يعادل 22 ألف دولار أميركي).

وشهدت مطارات العالم حوادث مشابهة من قبل، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسافرا أميركيا بمطار في العاصمة الكولومبية بوغوتا، تأخر عن رحلته الجوية فقام بتجاوز الحواجز الأمنية حتى اقترب من الطائرة وبدأ يضربها برجله ويصرخ على المسافرين مرددا عبارة "دعوني أدخل".

Passengers on a Latam flight from Bogotá to Cartagena experienced moments of shock when a man who was late to board, upon realizing that the door was already closed, began hitting the window and the left passenger entry door of the aircraft.

