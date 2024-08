باسم يوسف يكشف أسباب اختفاء حسابه على "إكس" ويعلن عودة نشاطه

بعد غياب دام 7 أيام، نشر الإعلامي المصري باسم يوسف تغريدة عبر حسابه على منصة إكس يعلن فيها عودة تفعيل الحساب، ويوضح أسباب الاختفاء خلال الأيام الماضية.

في بداية التغريدة، أعلن يوسف نيته نشر فيديو جديد خلال الساعات القادمة، عبر جميع حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها منصة إكس.

New video dropping in 48 hours! Also all my accounts are active again including X. But before posting again : Here is what happened.

A few days ago I deactivated my X account . Two reasons : I received concerning messages that gave me and my team the impression that my account…

— Bassem Youssef (@Byoussef) August 27, 2024