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مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف في قبضة السلطات الفرنسية

الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عاما يقلق الأمن الفرنسي (رويترز)
إيمان بوجملين
25/8/2024

ألقت السلطات الفرنسية، مساء السبت، القبض على مؤسس تطبيق "تليغرام"، رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، في مطار باريس لو بورجيه، وفقًا لما ذكرته قناة (TF1) الفرنسية.

مزاعم انتهاكات

وتعود أسباب اعتقال دوروف إلى رفضه التعاون مع السلطات الأمنية الفرنسية، مما جعله متورطًا في عدة قضايا. وعلى إثر ذلك، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال بحقه فور وصوله إلى الأراضي الفرنسية قادمًا من أذربيجان، وذلك بسبب مزاعم تتعلق بانتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق "تليغرام" المشفر.

بافيل فاليريفيتش دوروف، المولود في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1984، هو رجل أعمال روسي بارز، اشتهر بتأسيسه موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام"، الذي أصبح واحدًا من أشهر التطبيقات على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.

ميدان - بافيل دوروف
بافيل دوروف اعتقل من قبل السلطات الفرنسية (رويترز)

الرد الروسي

انتقدت السفارة الروسية في باريس السلطات الفرنسية، وقالت في بيان أوردته وكالة ريا نوفوستي "لقد طلبنا على الفور من السلطات الفرنسية شرح أسباب هذا الاحتجاز وحماية حقوقه والسماح بزيارة القنصلية، وحتى الآن، يرفض الجانب الفرنسي التعاون في هذه المسألة".

وفي هذا الشأن علق ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية على حسابه في منصة "إكس" على حادثة اعتقال مؤسس تليغرام، حيث أكد أوليانوف أن سفر الشخصيات البارزة في مجال المعلومات الدولي إلى دول شمولية بشكل متزايد غير آمن.

ماسك يعلق

كما وجه إيلون ماسك، انتقادا مباشرا بسبب قضية اعتقال الرجل الروسي مؤسس تطبيق تليغرام على الأراضي الفرنسية، وعبر منصة "إكس" قال ماسك "ليس من المستبعد احتمال أنه بحلول عام 2030، سيتم إعدام الأشخاص في أوروبا بسبب إعجابهم بالرموز الساخرة".

يذكر أن دوروف كان قد غادر بلاده مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وأقام في الإمارات العربية المتحدة، وتُقدّر ثروة دوروف الإجمالية بـ15 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي