مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف في قبضة السلطات الفرنسية

ألقت السلطات الفرنسية، مساء السبت، القبض على مؤسس تطبيق "تليغرام"، رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، في مطار باريس لو بورجيه، وفقًا لما ذكرته قناة (TF1) الفرنسية.

وتعود أسباب اعتقال دوروف إلى رفضه التعاون مع السلطات الأمنية الفرنسية، مما جعله متورطًا في عدة قضايا. وعلى إثر ذلك، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال بحقه فور وصوله إلى الأراضي الفرنسية قادمًا من أذربيجان، وذلك بسبب مزاعم تتعلق بانتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق "تليغرام" المشفر.

بافيل فاليريفيتش دوروف، المولود في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1984، هو رجل أعمال روسي بارز، اشتهر بتأسيسه موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام"، الذي أصبح واحدًا من أشهر التطبيقات على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.

انتقدت السفارة الروسية في باريس السلطات الفرنسية، وقالت في بيان أوردته وكالة ريا نوفوستي "لقد طلبنا على الفور من السلطات الفرنسية شرح أسباب هذا الاحتجاز وحماية حقوقه والسماح بزيارة القنصلية، وحتى الآن، يرفض الجانب الفرنسي التعاون في هذه المسألة".

وفي هذا الشأن علق ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية على حسابه في منصة "إكس" على حادثة اعتقال مؤسس تليغرام، حيث أكد أوليانوف أن سفر الشخصيات البارزة في مجال المعلومات الدولي إلى دول شمولية بشكل متزايد غير آمن.

Some naive persons still don’t understand that if they play more or less visible role in international information space it is not safe for them to visit countries which move towards much more totalitarian societies. https://t.co/cAmIfU6CwE

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 24, 2024