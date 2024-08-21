ما سر الدخان الأبيض المتصاعد من الأرض في المغرب؟

شهدت منطقة أزيلال المغربية – جنوب شرقي العاصمة الرباط -، ظاهرة أثارت قلق ومخاوف بعض السكان المحليين. إذ تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق خروج دخان أبيض من باطن الأرض بطريقة غير معتادة، مما أثار خوف بعض سكان المنطقة الذين يعتمدون على الرعي في تلك الأراضي.

وبحسب الفيديوهات المنتشرة، فإن أراضي منطقة تنكارف تشهد تصاعد الدخان منذ نحو 20 يوما، مما خلق حالة من القلق لدى البعض.

دراسات وفرضيات علمية

من جانبه، قال خبير في المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وأستاذ بكلية العلوم السملالية بمراكش نصر الدين اليوبي لموقع "هسبريس" المغربي، إن ما تشهده أزيلال ليس جديدا على المغرب، مشيرا إلى أن منطقة فاس سايس شهدت ذات الظاهرة خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وبحسب اليوبي، فإن تصاعد الدخان من الأرض يعود إما إلى احتراق نباتات الخث المتحللة التي توجد تحت الأرض، أو إلى إمكانية وجود ينابيع مائية ساخنة.

أما أستاذ الجيوفيزياء المساعد في مركز البحوث الفلكية المغربية محمد عبد الظاهر، فأكد بدوره أن ظاهرة انبعاث الدخان من الأرض تتكرر منذ سنوات، إذ حدثت قرب قرية الهنداوي بمدينة الداخلة، معتبرا أن انبعاث الأدخنة البيضاء المختلطة برائحة الكبريت الهيدروجيني ظاهرة جيوفزيقية طبيعية.

وأضاف الكيميائي، "التفسير المبدئي هو وجود الطفلة السوداء مع خليط من الكبريت والحديد، وعند حدوث أكسدة لهذا الخليط ينتج عنه حرارة شديدة وترسيب الكبريت على السطح وخروج رائحة كبريتيك الهيديوجين".

يشار إلى أن منطقة تنكارف تتميز بأراضيها المنبسطة المخصصة أساسا لرعي الماشية، والتي شهدت مؤخرا تصاعد أدخنة من باطنها وسط شائعات زعمت وجود "بركان خامد" أو "انصهار معدني".