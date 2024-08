مدون فلسطيني يُحوّل المعلبات إلى أطباق لذيذة لأطفال غزة المتعبين من الحرب

يجلس النازح الفلسطيني حمادة شقورة على أرضية خيمته في جنوب غزة، يتفحص علب الفاصوليا واللحوم المعلبة لتحضير أي طبق يمكن أن يعطيه إحساسا بأنه في المنزل.

وقد اختار هذا المدوّن الثلاثيني المتخصص في المحتوى المرتبط بالأكل تحضير الطعام لأطفال غزة ليعطيهم بعض "الأمل" في ظل الحرب المتواصلة بالقطاع.

قبل تدمير منزله وتهجير عائلته 3 مرات منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان هذا "اليوتيوبر" البالغ 32 عاما ينشر مقاطع مصورة تُظهر أفضل مطاعم البرغر والبيتزا والمعكرونة في مدينة غزة.

What does “Zaki” mean?! They keep saying “Shukran”, is that a “Thank you”? ❤️

You keep asking these questions in the comments.. so I thought to myself, why not help you understand those words and much more?!

Would you want to learn Arab in the Levantine dialect? The one that’s… pic.twitter.com/HlvnDsW9Tg

— Hamada Shoo (@Hamadashoo) July 29, 2024