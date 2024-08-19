ليس البشر وحدهم.. الحيوانات أيضا تستخدم اليد اليسرى

في حين أن واحدا من كل عشرة أشخاص حول العالم يستخدمون اليد اليسرى، يتساءل العلماء عن الحيوانات: ماذا عن القطط والكلاب، أو حتى الأخطبوط؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التفضيلات الجانبية ليست حكرا على البشر، بل تشمل أيضا عالم الحيوان بشكل أوسع مما كنا نعتقد.

يواجه مستخدمو اليد اليسرى العديد من التحديات في الحياة اليومية في عالم مصمم للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى. لكن الميل إلى امتلاك جانب مهيمن لا ينطبق فقط على البشر، وقد أظهر العلماء أن الحيوانات لديها تفضيلات للجانب الأيمن أو الأيسر أيضا. لا يهم ما إذا كان لديهم أقدام أو زعانف، حتى الأخطبوط يمكن أن يكون لديه مجسات مفضلة أكثر استجابة أو تتحرك بسهولة ومهارة أكبر من الآخرين.

لقد اعتبر الناس منذ فترة طويلة استخدام اليد اليمنى أو اليسرى ظاهرة إنسانية فقط، حتى أنهم حددوها بيوم سنوي، هو 13 أغسطس/آب، لكن دراسة عالمية أُجريت في عام 2021 كشفت أن حوالي 10% من البشر يستخدمون اليد اليسرى، وقد سلطت الضوء على هذه الظاهرة لدى الحيوانات أيضا.

عالم النفس الحيوي، سيباستيان أوكلينبورغ، من كلية الطب في هامبورغ، أكد أن استخدام إحدى اليدين هو نوع من عدم التماثل في الدماغ، وهو شائع بين البشر والحيوانات على حد سواء، كما أن العديد من الحيوانات لديها مخلب مهيمن ويتأثر ذلك بالعوامل الوراثية والبيئية. ويضيف أن العديد من أنواع الحيوانات تظهر تفضيلا لليسار واليمين.

الدراسة التي قادها أوكلينبورغ بالتعاون مع علماء آخرين، مثل فيليكس ستروكنز وأونور جونتوركون، تناولت 119 نوعا من الحيوانات، بما في ذلك القطط والببغاوات والقردة. ووجدت الدراسة أن حوالي ثلث الأنواع لم تظهر تفضيلا واضحا لجانب معين، لكن معظم الحيوانات أظهرت تفضيلا لجانب محدد، وغالبا ما تفضل استخدام اليسار، تماما كما يميل البشر إلى استخدام اليد اليمنى.

وأوضح أوكلينبورغ في دراسة أخرى أن تفضيلات الأطراف هي القاعدة وليست الاستثناء في مملكة الحيوان. وقد أظهرت تحقيقات أخرى أن أكثر من 3 أرباع القطط التي شملتها الدراسة كانت إما يمينية أو عسراء، في حين استخدم حوالي ربعها كلتا اليدين بالتساوي.

وأظهر التحليل أنماطا مشابهة في الكلاب، حيث يفضل أكثر من الثلثين إما الكف الأيسر أو الأيمن.

ومن المثير للاهتمام أن الحيوانات التي لا تمتلك أذرع أو أرجل بالمعنى التقليدي، مثل السلاحف وسرطان البحر، تظهر أيضا تفضيلات جانبية. على سبيل المثال، تُظهر إناث السلاحف الجلدية تفضيلا لاستخدام الزعنفة اليمنى لتغطية بيضها. وحتى الأخطبوط، رغم امتلاكه 8 أذرع، يظهر تفضيلا لإحداها عند تناول الطعام، مما يدل على أن هذه الظاهرة أعمق وأكثر شمولا مما كنا نعتقد.

ووفقا لدراسة قديمة أجراها معهد كونراد لورينز لأبحاث التطور والإدراك في النمسا. تماما مثل البشر، تتمتع العديد من أنواع الحيوانات بمهارة أكبر في استخدام أحد أطرافها. يمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة استخدام حيل بسيطة ليكتشفوا بأنفسهم أي مخلب يفضله صديقهم ذو الأرجل الأربعة.

يقول أوكلينبورغ: "من حيث المبدأ، يقوم معظم الناس بذلك من خلال مهام الوصول إلى الغذاء. هذه هي المهام التي يجب على الحيوان الوصول إليها للحصول على الطعام، لذا قد تقوم بإخفاء قطعة حلوى في أنبوب ضيق للغاية بحيث لا يمكن أن يمر عبره سوى مخلب واحد. ويقول: "إذا استخدم حيوانك الأليف المخلب نفسه عدة مرات متتالية للوصول إلى الطعام، فأنت تعلم أن الحيوان يستخدم قدمه اليمنى أو اليسرى".