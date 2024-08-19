شاهد.. نجاة متسلقين من الموت لحظة ثوران بركان في إندونيسيا

وثّق مقطع فيديو التقطته طائرة مسيرة لحظات مثيرة عاشها متسلقون على جبل دوكونو البركاني في إندونيسيا يوم السبت الماضي. حيث ثار البركان فجأة، وبلغ ارتفاع سحابة الرماد البركاني نحو 700 متر، وذلك خلال وجودهم على قمة الجبل وعلى مسافة قريبة جدا من فوهته.

أظهر الفيديو المتسلقين وهم يهرعون للنزول مع تصاعد سحابة الرماد البركاني واقترابها منهم، في مشهد مثير حظي بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت محطة مراقبة بركان دوكونو صحة الفيديو، مشيرة إلى أن المتسلقين تصرفوا دون تنسيق مع المسؤولين عن المراقبة، مما شكل خطرا كبيرا على حياتهم.

وقال بامبانغ سوجيونو، موظف في محطة المراقبة، إن البركان كان في حالة إنذار من المستوى الثاني، مضيفا أن البركان يثور باستمرار، وأن الرماد البركاني وصل إلى ارتفاع حوالي 700 متر، دون تسجيل إصابات حتى الآن، ووفق الشرطة المحلية فإن جميع المتسلقين نجحوا في العودة سالمين.

كما أكد سوجيونو أن السلطات تحذر من الاقتراب من فوهة البركان لمسافة تقل عن 3 كيلومترات. ورغم خطورة الموقف، أفاد المتحدث باسم شرطة هالماهيرا الشمالية، إبتو ديني سالاكا، بأنه لم يتلقَ أي تقارير رسمية عن تسلق المتسلقين أثناء ثوران البركان، مؤكدا أنه سيتحقق من الأمر.

وقامت السلطات برفع مستوى التأهب، وحذرت في بيان رسمي من أي محاولات لتسلق الجبل في الوقت الحالي، مطالبة السياح والزوار بالابتعاد عن محيط فوهة البركان لتجنب أي مخاطر قد تنتج عن سقوط الرماد البركاني.