غضب فرنسي من قرار كوري بفحص القادمين من باريس "خوفًا من بق الفراش"

تفاعل ناشطون ومدونون فرنسيون بغضب مع قرار السلطات الكورية تخصيص كلب للكشف عن بق الفراش لدى المسافرين القادمين من فرنسا.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية قرار السلطات الكورية بتكليف الكلب "سيكو" بفحص حقائب هؤلاء المسافرين، وذلك خوفًا من انتشار بق الفراش بالعاصمة سول.

JO 2024: à l'aéroport de Séoul, un chien renifleur pour éviter l'importation de punaises de lit en provenance de Paris pic.twitter.com/MFgLtAb0YL — BFMTV (@BFMTV) August 12, 2024

واعتبر العديد من المدونين أن هذا القرار يمثل "إهانة لفرنسا وسمعتها"، وعبروا عن استيائهم من هذه الخطوة التي تسيء لصورة بلادهم، وعلق الناشط مارسال إيفان ساخرا على الموضوع قائلاً: "يبدو أن هناك أخبارا جديدة تتعلق بالنفوذ الفرنسي في باقي دول العالم".

أما المدونة ثريا فقد علقت: "هذا يحدث فقط إذا عدت من باريس صباح الخير أيتها السمعة". في حين عبرت المدونة إيما عن رأي مغاير، مشيرة إلى أنها واجهت مشكلة صراصير كبيرة خلال إقامتها في سول.

Seulement si vous revenez de Paris … bonjour la réputation 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ https://t.co/KISjD6gZi4 — soraya⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ (@soraya90435049) August 12, 2024

Alors que j’ai vu des gros cafards dans ma chambre pendant mon séjour à Séoul 😭 — Emma (@ImaaneAya) August 12, 2024

وكانت تقارير قد رصدت انتشار حشرة بق الفراش بالعاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أسباب انتشار حشرة بق الفراش

يذكر أن حشرة بق الفراش في حالة تنقل، لا سيما من خلال حقائب السفر التي تبدأ من الفنادق وينتهي بها الأمر للمنازل، كما أن ارتفاع شعبية الأثاث المستعمل أدى إلى انتشار حشرة بق الفراش في المنازل.

العامل الآخر الذي قد يكون وراء الزيادة في انتشار حشرة بق الفراش هو مقاومة المبيدات الحشرية.

وخلال القرن العشرين، بدأ استخدام المبيدات الحشرية القوية مثل "دي دي تي"، والتي كانت فعالة للغاية ضد بق الفراش، وتمكنت المدن المشهورة بالإصابة مثل نيويورك ولندن من السيطرة على المشكلة.

لكن مع مرور الوقت طوّرت الحشرات مقاومة، مما أدى إلى تغيير أجزاء من أجسامها التي تسببت المبيدات الحشرية في تعطيلها.