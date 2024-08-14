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غضب فرنسي من قرار كوري بفحص القادمين من باريس "خوفًا من بق الفراش"

This photo taken on November 28, 2023 shows Jang Young-jin (R), CEO of pest control company Bugs Clean, demonstrating how to treat a mattress affected by bedbugs at the Korea Pest Control Association (KPCA) in Seoul. South Korea has been largely bedbug-free for years, but it has seen a surge in infestations as travel has rebounded after the pandemic -- with more than 100 cases of the bloodsucking pests reported since late November, official statistics show. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) / TO GO WITH AFP STORY SKOREA-PESTS-BEDBUGS, FOCUS BY CLAIRE LEE - To go with AFP story SKorea-pests-bedbugs, FOCUS by Claire Lee
قرار من السلطات الكورية بتخصيص كلب للكشف عن بق الفراش لدى المسافرين القادمين من فرنسا (الفرنسية)
14/8/2024

تفاعل ناشطون ومدونون فرنسيون بغضب مع قرار السلطات الكورية تخصيص كلب للكشف عن بق الفراش لدى المسافرين القادمين من فرنسا.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية قرار السلطات الكورية بتكليف الكلب "سيكو" بفحص حقائب هؤلاء المسافرين، وذلك خوفًا من انتشار بق الفراش بالعاصمة سول.

واعتبر العديد من المدونين أن هذا القرار يمثل "إهانة لفرنسا وسمعتها"، وعبروا عن استيائهم من هذه الخطوة التي تسيء لصورة بلادهم، وعلق الناشط مارسال إيفان ساخرا على الموضوع قائلاً: "يبدو أن هناك أخبارا جديدة تتعلق بالنفوذ الفرنسي في باقي دول العالم".

Ceco, South Korea's first bedbug sniffing dog, demonstrates bed bug detection on luggage at Incheon International Airport in Incheon, South Korea, August 8, 2024. Yonhap via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
 العديد من المدونين اعتبروا أن هذا القرار يمثل "إهانة لفرنسا وسمعتها" (رويترز)

أما المدونة ثريا فقد علقت: "هذا يحدث فقط إذا عدت من باريس صباح الخير أيتها السمعة". في حين عبرت المدونة إيما عن رأي مغاير، مشيرة إلى أنها واجهت مشكلة صراصير كبيرة خلال إقامتها في سول.

 

وكانت تقارير قد رصدت انتشار حشرة بق الفراش بالعاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أسباب انتشار حشرة بق الفراش

يذكر أن حشرة بق الفراش في حالة تنقل، لا سيما من خلال حقائب السفر التي تبدأ من الفنادق وينتهي بها الأمر للمنازل، كما أن ارتفاع شعبية الأثاث المستعمل أدى إلى انتشار حشرة بق الفراش في المنازل.

العامل الآخر الذي قد يكون وراء الزيادة في انتشار حشرة بق الفراش هو مقاومة المبيدات الحشرية.

وخلال القرن العشرين، بدأ استخدام المبيدات الحشرية القوية مثل "دي دي تي"، والتي كانت فعالة للغاية ضد بق الفراش، وتمكنت المدن المشهورة بالإصابة مثل نيويورك ولندن من السيطرة على المشكلة.

لكن مع مرور الوقت طوّرت الحشرات مقاومة، مما أدى إلى تغيير أجزاء من أجسامها التي تسببت المبيدات الحشرية في تعطيلها.

المصدر : الجزيرة