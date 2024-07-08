مسدسات نابليون بونابرت تباع بمزاد مقابل 1.69 مليون يورو

أفادت دار "أوزنا" للمزادات بأن مسدسين مزخرفين كانا يخصان الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت حتى تنازله عن العرش عام 1814، ومصنفين "كنوزا وطنية" في فرنسا، بيعا في مزاد يوم أمس الأحد مقابل 1.69 مليون يورو.

وتم بيع المسدسين في صندوقهما الثمين (من خشب الجوز والأبنوس مع مخمل أخضر مطرز بالذهب) مع ملحقاتهما المرصعة بالذهب والفضة، والتي تحمل صورة الإمبراطور عليهما.

وقدّر الخبير جان بيير أوزنا قيمة المسدسين بما يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون يورو.

ولم تكشف دارا "أوزنا" و"روسيني" اللتان نظمتا المزاد في فونتانبلو بضواحي باريس، أي معلومات عن هوية المشتري، لكنهما وصفتا المزاد بأنه ناجح.

واعتبرت اللجنة الاستشارية للكنوز الوطنية المسدسين "كنزا وطنيا"، في إشعار مرفق بأمر رفض شهادة التصدير الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم السبت.

وقالت وزارة الثقافة الفرنسية إن المسدسين سيُضمّان إلى المجموعات الوطنية التي تضم ما يُعرف بسيف الأباطرة، وهو السيف الذي أهداه الإمبراطور إلى الجنرال كولانكور بعد الإطاحة به.

ويفتح قرار رفض شهادة التصدير فترة 30 شهرا يمكن من خلالها للإدارة الفرنسية تقديم عرض شراء للمالك الذي يحق له الرفض.

وإذا تخلت الدولة عن عملية الاستحواذ، يمكن إخراج الأسلحة من البلاد.

وأوضحت وزارة الثقافة عبر موقعها الإلكتروني أن الممتلكات الثقافية المؤهلة لتكون كنزا وطنيا لا يمكنها مغادرة فرنسا إلا مؤقتا، مع إلزامية إعادتها، مهما كانت قيمتها وعمرها.

وأشار أوزنا إلى أن نابليون الأول طلب صنع المسدسين خصيصا من صانع الأسلحة لويس مارين جوسيه، الذي كان يعمل في مصنع فرساي.

ويرتبط المسدسان بمحاولة نابليون الأول الانتحار في فونتانبلو ليلة 12 إلى 13 أبريل/نيسان 1814، بعد تنازله الأول عن العرش.

وأوضحت أوزنا أن نابليون، بعد هزيمته في الحملة الفرنسية، كان مكتئبا وأراد الانتحار باستخدام هذين المسدسين، لكن كبير مرافقيه كولانكور (أرمان أوغوستان لويس) أزال الذخيرة منهما.

بعدها، حاول نابليون الانتحار بتناول السم، لكنه تقيأ ولم يمت.

لاحقاً، قدم نابليون المسدسين ومعهما سيف إلى كولانكور تقديرا لولائه في تلك الفترة الصعبة، وبقيا منذ ذلك الحين ملكا لعائلته التي قررت التخلي عنهما.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بيعت قبعة الإمبراطور الشهيرة السوداء مع شريط بالأزرق والأبيض والأحمر بمبلغ 1.932 مليون يورو، وهو رقم قياسي عالمي.