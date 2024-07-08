جد الطفلة "روح الروح" يرزق بحفيدة جديدة وسط فرحة كبيرة

فلسطين- رزقت عائلة المواطن الغزي خالد نبهان -جد الطفلة الشهيدة ريم- والملقب بـ"روح الروح"، بحفيدة جديدة لابنه البكر ضياء، وسط سعادة كبيرة بدت على وجهه، وهو يعلن عن قدومها.

وبث نبهان، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أمس الأحد، مقطع فيديو له مع الحفيدة الجديدة "روجاد" وقال: "الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا بهذه الطفلة، في يوم مميز ميلاديا وهجريا، وأسميناها روجاد، وللاسم سبب وهي تعني وقت صلاة الفجر".

وذاع صيت نبهان "الشيخ أبو ضياء" خلال الحرب المستمرة على غزة، عندما ظهر في مقطع فيديو قبل أشهر وهو يودع حفيدته ريم التي استشهدت بقصف إسرائيلي، محتضنا جسدها ومرددا عبارة "هذه روح الروح".