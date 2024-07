بريطانيا- بيعت لوحة "الباقي في الرحلة إلى مصر" للفنان الإيطالي تيزيانو فيسيليو، والتي تعود إلى القرن الـ16، أمس الثلاثاء في مزاد علني لدار كريستيز في لندن مقابل مبلغ 17.56 مليون جنيه إسترليني.

وتُصوّر اللوحة، التي استوحاها تيتيان من قصة في إنجيل متى، استراحة العذراء مريم تحت شجرة بينما يحمل النبي عيسى عليه السلام، وهو رضيع، من قبل القديس يوسف في الريف خلال رحلتهم إلى مصر هربًا من مخطط الملك هيرودس لقتل المسيح.

المشهد محاط بالمناظر الطبيعية الغنية التي تميز أسلوب تيتيان. يمكن رؤية السيدة مريم وهي تجلس بهدوء مع الطفل عيسى عليه السلام، مما يضفي جوًا من السلام والراحة. استخدام تيتيان للألوان الزاهية والتفاصيل الدقيقة يبرز جمالية المشهد ويعطيه طابعًا واقعيًا.

تيتيان كان معروفًا باستخدامه المبدع للألوان والتقنيات الزيتية التي أضفت على أعماله عمقًا وحيوية. وتعتبر هذه اللوحة مثالًا على قدرته في تصوير المشاهد الطبيعية والإنسانية بشكل واقعي ومؤثر.

#AuctionUpdate A work last auctioned by Christie's in 1878, #Titian's early masterpiece ‘The Rest on the Flight into Egypt’ realised £17,560,000, achieving a #WorldAuctionRecord for the artist: https://t.co/z6AnSDIuMT pic.twitter.com/ZlxdaZ1tPK

— Christie's (@ChristiesInc) July 2, 2024