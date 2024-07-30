ثعبان بحر مشوي يتسبب في وفاة امرأة وإصابة 140 شخصا في اليابان

تسبب ثعبان بحر مشوي -وهو أحد الأطباق الصيفية الشهيرة في اليابان- في تسمم غذائي أدى إلى وفاة امرأة وإصابة أكثر من 140 شخصا بالمرض، وفق ما أعلن مدير أحد المتاجر الكبرى.

وقدّم شينجي كانيكو، مدير متجر "كيكيو" في يوكوهاما، اعتذاراته بعدما أصيب زبائن، اشتروا الأسبوع الماضي وجبات تحتوي على ثعبان بحر مشوي، بالقيء والإسهال.

وقال كانيكو للصحفيين -الاثنين- إن واحدة من الزبائن، أورد أنها امرأة في التسعينيات من العمر، توفيت، مقدّما "تعازيه الصادقة".

وتضمنت الوجبات ثعبان بحر مطبوخا على طريقة "كاباياكي" التقليدية، أي أنه مشوي ومغطى بمزيج من صلصة الصويا ونبيذ أرز للطهو.

ويحظى ثعبان البحر الذي يُستهلك في كل أنحاء العالم، بشعبية خاصة في آسيا، وتظهر بقايا موجودة في المقابر اليابانية أنه مستهلك في الأرخبيل منذ آلاف السنين.

وأوضح متجر "كيكيو" أن تحقيقا أجراه المسؤولون الصحيّون كشف وجود نوع من البكتيريا يسمى المكورات العنقودية الذهبية في المنتجات.

وكان مطعم "إيسيسادا" الواقع في طوكيو، والذي يدير جناحا داخل متجر "كيكيو"، مسؤولا عن طهو منتجات ثعبان البحر وبيعها.