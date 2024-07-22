لماذا تُعتبر المعكرونة مهمة جدا في الثقافة الإيطالية؟

"Parla come mangi!" هو مصطلح إيطالي دارج يُترجم حرفيا إلى "تحدث كما تأكل"، لكنه يشير إلى ضرورة التحدث بوضوح وبساطة.

لا تتعجب من المصطلح، فاللغة الإيطالية تحتوي على العديد من الأقوال المرتبطة بالطعام. بعضها بسيط، بينما قد يبدو البعض الآخر محيرا لمن ليسوا على دراية بالثقافة الإيطالية.

على سبيل المثال، إذا أردت أن تمدح رجلا وتشير إلى طيبته، يمكنك أن تستخدم المصطلح الإيطالي "Lui è un pezzo di pane" والذي يُترجم حرفيا إلى "إنه قطعة خبز"، لكنه يعني أن الرجل طيب للغاية.

رغم اختلاف مدى وضوح هذه العبارات، فإن كثرتها تشير إلى أهمية الطعام في الثقافة الإيطالية. وفي صميم هذا الارتباط بالطعام يكمن حب الإيطاليين للمعكرونة. ولكن لماذا تحظى المعكرونة بهذه الأهمية في الثقافة الإيطالية؟

رغم أن طبق المعكرونة قد لا يبدو أساسيا للبعض، إلا أنه يُعتبر من الأطعمة التي لا غنى في إيطاليا. فقد كانت المعكرونة جزءا من الثقافة الإيطالية منذ منتصف القرن الـ12، ولا يزال طبق المعكرونة أحد أكثر جوانب الثقافة الإيطالية حبا وشعبية. ومنذ اكتشاف المعكرونة في البلاد، حملها الإيطاليون معهم إلى كل مكان جديد يذهبون إليه، وهذا ساهم في انتشارها عالميا.

يربط الإيطاليون المعكرونة بالحب ويعتبرونها جزءا من إرثهم الثقافي. ولا تتعلق المعكرونة بالطعم فقط، وإنما تتعلق أيضا بعملية صنعها بالكامل. وفي معظم الأسر التقليدية، تُصنع المعكرونة من الصفر عن طريق استخدام الحبوب. والنتيجة النهائية، والتي تتمثل في وعاء مليء باللذة، تُعتبر رمزا للترابط واللحظات التي تجتمع فيها الأسرة أو الأحباء معا للاستمتاع بطعامهم الأساسي.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك معظم الأسر وصفة خاصة للمعكرونة تُنقل من جيل إلى جيل، وهذا يضمن استمرار هذا الإرث الثقافي الغني.

للحصول على معكرونة إيطالية جيدة، لا يكفي توفر المعكرونة والقدر والماء فقط. بل إن وقت الطهو يُعتبر أحد أهم العناصر للوصول إلى المعكرونة الإيطالية المثالية ذات القوام النصف مطهو، والذي يتجنب الهشاشة والطراوة الشديدة.

معكرونة مثالية القوام على أصوات الموسيقى

رغم أن المعكرونة المعلبة من أسهل الأطعمة تحضيرا، فإن التوقيت هو العامل الحاسم لضمان الحصول على القوام المثالي. من أجل ضمان تقديم أفضل تجربة طهي لعملائها، ابتكرت شركة المعكرونة الإيطالية "باريا" (Barilla) حلا مبتكرا باستخدام الموسيقى؛ إذ تعاونت مع منصة الموسيقى والأغاني "سبوتيفاي" (Spotify) لضمان حصول معجبيها دائما على المعكرونة المطبوخة بشكل مثالي وذلك من خلال إنشاء قوائم أغاني تساعد المستهلكين على طهي كل نوع من أنواع الباستا وفقا لمدة زمنية تتناسب مع طول الأغنية.

الطريقة التي تستخدمها "باريلا" لطهي المعكرونة على أنغام الموسيقى تعمل كالتالي: تختار نوع المعكرونة الذي ترغب في طهيه مثل "البينى" أو "السباغيتي" أو غيرها، حيث يكون لكل نوع أغنية مخصصة. بعد أن تغلي المياه وبعد أن تضع المعكرونة في الماء المغلي، تبدأ في الاستماع إلى الأغنية، وعند انتهاء الأغنية تعرف أن المعكرونة أصبحت جاهزة للتقديم.

تتضمن خيارات قوائم التشغيل أنواعا مختلفة من الموسيقى مثل موسيقى البوب ​​والهيب هوب والموسيقى المستقلة التي يقدمها فنانون إيطاليون.

قد يبدو الأمر في البداية من قبيل الدعابة، خاصة إذا كنت من محبي النودلز سريعة التحضير، ولكن بالنسبة للإيطاليين، فإن المعكرونة لها أصول، وكل خطوة في المطبخ لها قواعد صارمة. وهذا ما يفسر سبب ابتكار شركة المعكرونة الحل الأمثل للحصول على أفضل معكرونة.