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شاهد.. طبيبة هندية أنقذت رجلا من "موت محقق" إثر تعرضه لنوبة قلبية بمطار دلهي

طبيبة هندية أنقذت رجلًا من "موت محقق" إثر تعرضه لنوبة قلبية بمطار دلهي
الفيديو يظهر الرجل منهارا على الأرض، ويمكن رؤية الطبيبة وهي تعطيه الإنعاش القلبي الرئوي (مواقع التواصل الإجتماعي)
19/7/2024

الهند- حظي التصرف السريع لطبيبة هندية بعد مبادرتها لإنقاذ رجل يعاني من نوبة قلبية، بالإشادة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هرعت لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي له، في مقطع حاز قرابة 9 ملايين مشاهدة.

 

ونشر الصحفي الهندي ريشي باغري على صفحته في منصة إكس لقطات عن إنقاذ الرجل، قائلا إن الحادث وقع في مبنى الركاب رقم 2 بمطار دلهي، وإن الرجل الذي أنقذت حياته، في أواخر الستينيات من عمره، انهار بعد أن أصيب بنوبة قلبية في قاعة المطاعم بالمبنى، مضيفا "بفضل جهود المرأة، عاد الرجل إلى الحياة في غضون 5 دقائق".

ويُظهر الفيديو الرجل منهارا على الأرض، ويمكن رؤية الطبيبة وهي تعطيه الإنعاش القلبي الرئوي، بينما يقف الناس حولها ويشهدون المشهد، يمكن سماعها وهي تطلب من الناس الاتصال بموظفي الطوارئ في المطار للحصول على مزيد من المساعدة.

المصدر : الجزيرة