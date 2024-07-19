شاهد.. طبيبة هندية أنقذت رجلا من "موت محقق" إثر تعرضه لنوبة قلبية بمطار دلهي

الهند- حظي التصرف السريع لطبيبة هندية بعد مبادرتها لإنقاذ رجل يعاني من نوبة قلبية، بالإشادة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هرعت لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي له، في مقطع حاز قرابة 9 ملايين مشاهدة.

Today at T2 Delhi Airport, a gentleman in his late 60s had a heart attack in the food court area. This lady Doctor revived him in 5 mins. Super proud of Indian doctors. Please share this so that she can be acknowledged. pic.twitter.com/pLXBMbWIV4 — Rishi Bagree (@rishibagree) July 17, 2024

ونشر الصحفي الهندي ريشي باغري على صفحته في منصة إكس لقطات عن إنقاذ الرجل، قائلا إن الحادث وقع في مبنى الركاب رقم 2 بمطار دلهي، وإن الرجل الذي أنقذت حياته، في أواخر الستينيات من عمره، انهار بعد أن أصيب بنوبة قلبية في قاعة المطاعم بالمبنى، مضيفا "بفضل جهود المرأة، عاد الرجل إلى الحياة في غضون 5 دقائق".

ويُظهر الفيديو الرجل منهارا على الأرض، ويمكن رؤية الطبيبة وهي تعطيه الإنعاش القلبي الرئوي، بينما يقف الناس حولها ويشهدون المشهد، يمكن سماعها وهي تطلب من الناس الاتصال بموظفي الطوارئ في المطار للحصول على مزيد من المساعدة.