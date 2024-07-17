فيضانات تورنتو تُغرق منزل مغني الراب دريك

كندا- شارك مغني الراب الكندي أوبري دريك غراهام جمهوره مقطع فيديو نشر عبر حسابه على إنستغرام، يظهر فيه منزله قد غمرته المياه أثناء العواصف المطيرة في كندا.

بذل دريك، 37 عامًا، قصارى جهده لتسليط الضوء على الوضع غير المثالي، وكتب عبر خاصية القصص المصورة (Story) "من الأفضل أن تكون هذه قهوة إسبريسو مارتيني".

وفي المقطع، يظهر شخص مجهول يرتدي ملابس سوداء بالكامل وهو يحاول إغلاق الأبواب بينما تندفع مياه الفيضانات الموحلة وتبدأ في التراكم في جميع أنحاء غرف المنزل الذي يوجدون فيه.

ومع صوت المياه المتدفقة فقط، يقوم دريك بتمرير الكاميرا إلى قدميه، المغمورتين بالمياه حتى منتصف ساقيه، بينما يحمل مكنسة، ويفترض أنه يحاول توجيه المياه بعيدًا.

على الرغم من أن الفائز بجائزة غرامي لم يذكر موقعه في الفيديو، فإن مسقط رأسه في مدينة تورنتو الكندية شهدت طقسًا قاسيًا، تسبب في فيضانات غمرت العديد من الشوارع والمنازل.

ورفعت هيئة البيئة الكندية تحذيرها من هطول الأمطار الغزيرة في تورنتو ومنطقة تورنتو الكبرى، حسبما ذكرت صحيفة تورنتو ستار يوم الاثنين 15 يوليو/تموز.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أثرت الفيضانات على نظام مترو الأنفاق في المدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

The DVP flood isn’t gonna stop this guy #onstorm pic.twitter.com/YtUPweKhLU — Angela (@girlforthejob) July 16, 2024

وشهدت مدينة تورنتو الكندية هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة، وطالت الفيضانات حتى منزل مغني الراب الشهير دريك، الذي وثق عبر حسابه على إنستغرام دخول المياه إلى منزله رغم محاولات إغلاقه.