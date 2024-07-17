تعاطف واسع مع طبيبة مصرية عنّفها المحافظ أمام الكاميرا ورئيس الوزراء يعتذر

مصر- أثار مقطع فيديو نشر اليوم الأربعاء يظهر تعرض طبيبة بمستشفى المراغة في محافظة سوهاج بصعيد مصر للتعنيف من قبل المحافظ عبد الفتاح سراج، تعاطفًا واسعًا مع الطبيبة وسخطًا عارمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

=على اليمين دكتورة نسا قاعدة في عيادتها بتكشف على الناس عادي

=على الشمال سيادة "اللواء" محافظ سوهاج "الجديد" بيزعق و يهين و يمسح بكرامة دكتورة "النسا" الارض وسط الناس و بيحولها للتحقيق علشان بتنفذ اوامر الوزارة وطلبت من الاب تذكرة للكشف على "طفل"

والباقي معروف 😁#طبيبة_المراغة pic.twitter.com/W70SotRali — Mahmoud (@Mahmoudzx5) July 17, 2024

ويظهر في الفيديو دخول المحافظ إلى مكتب الطبيبة، سمر أنور، وانتقادها بعبارات قاسية مثل "أنت قاعدة بتعملي إيه؟ معندكيش ضمير؟ أو إحساس؟" لعدم كشفها على المرضى في تلك اللحظة.

وبررت الطبيبة الأمر بأن والد الطفل المعنِي ليس معه تذكرة دخول، إلا أن المحافظ أصر على دخولهم وأمر بتحويلها هي والمدير المناوب للتحقيق.

وبعد نشر الواقعة، كتبت الطبيبة سمر أنور على فيسبوك منددة بأسلوب المحافظ، مؤكدة أنها قامت بواجبها على أكمل وجه، وأنها لم ترتكب أي خطأ.

ولقيت الطبيبة تعاطفًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن غضبهم من تصرف المحافظ ووصفوه بمحاولة لتصدر الأخبار.

كما أدانت النقابة العامة لأطباء مصر ما حدث، مؤكدة أنها تنسق مع نقابة أطباء سوهاج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الطبيبة وحفظ حقوقها.

وعلى صعيد متصل، قدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعتذاره للطبيبة عما حدث، مؤكدًا ضرورة احترام الموظفين واتخاذ الإجراءات الرسمية دون أي تعدٍّ.