شاهد.. انهيار أرضي هائل في الهند يوقف حركة المرور

الهند- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر انهيارا أرضيا ضخما بأحد التلال القريبة لطريق بادريناث الوطني السريع في ولاية أوتارانتشال.

أدى الانهيار إلى إغلاق الطريق بشكل مؤقت، في حين قامت فرق الإنقاذ الهندية بإجلاء المسافرين المحاصرين دون وقوع أي إصابات.

أظهر مقطع الفيديو المتداول انهيار جزء كبير من أحد التلال القريبة من نفق باتال جانجا لانجسي على طريق بادريناث الوطني السريع في منطقة شامولي تشونغيدار، شمالي الهند.

كما أظهرت صور ومقاطع فيديو أخرى عمليات الإنقاذ التي قامت بها فرق الإنقاذ لمساعدة المسافرين المحاصرين، وإعادة فتح الطريق بعد إزالة الركام.

أعلنت شرطة أوتاراخند عبر حسابها على منصة "إكس" إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد التأكد من سلامته، وذلك بعد أن شهدت الولاية عددا من الانهيارات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية.

وطلبت شرطة الولاية من السائقين والمسافرين توخي الحذر والتحقق من حالة الطقس قبل الخروج، حيث أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرا برتقاليا وتنبيها أصفر من هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء الولاية خلال الفترة من 11 إلى 15 يوليو/تموز الجاري.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على الولاية أدت إلى تشقق الجبال، وتسببت في وقوع عدد من الانهيارات الأرضية بمناطق مختلفة.