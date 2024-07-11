شاهد.. انهيار أرضي هائل في الهند يوقف حركة المرور
الهند- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر انهيارا أرضيا ضخما بأحد التلال القريبة لطريق بادريناث الوطني السريع في ولاية أوتارانتشال.
أدى الانهيار إلى إغلاق الطريق بشكل مؤقت، في حين قامت فرق الإنقاذ الهندية بإجلاء المسافرين المحاصرين دون وقوع أي إصابات.
أظهر مقطع الفيديو المتداول انهيار جزء كبير من أحد التلال القريبة من نفق باتال جانجا لانجسي على طريق بادريناث الوطني السريع في منطقة شامولي تشونغيدار، شمالي الهند.
चमोली में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा-लंगसी टनल के पास पहाड़ी का हिस्सा टूटा
भूस्खलन होने के कारण नेशनल हाइवे बंद
#Landslide#Uttarakhand#Chamoli pic.twitter.com/koo5KsOgSB
— Ramesh Bhatt (@Rameshbhimtal) July 10, 2024
كما أظهرت صور ومقاطع فيديو أخرى عمليات الإنقاذ التي قامت بها فرق الإنقاذ لمساعدة المسافرين المحاصرين، وإعادة فتح الطريق بعد إزالة الركام.
चमोली में भनेरपानी के पास अवरूद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात हेुत खुल गया है।#UttarakhandPolice @chamolipolice pic.twitter.com/6d0bnNbJ4V
— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) July 11, 2024
أعلنت شرطة أوتاراخند عبر حسابها على منصة "إكس" إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد التأكد من سلامته، وذلك بعد أن شهدت الولاية عددا من الانهيارات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية.
وطلبت شرطة الولاية من السائقين والمسافرين توخي الحذر والتحقق من حالة الطقس قبل الخروج، حيث أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرا برتقاليا وتنبيها أصفر من هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء الولاية خلال الفترة من 11 إلى 15 يوليو/تموز الجاري.
चमोली- चुंगीधार, जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर SDRF व NDRF के जवानों द्वारा पैदल यात्रियों को सकुशल रास्ता पार कराया जा रहा है।#UttarakhandPolice @uksdrf @NDRFHQ pic.twitter.com/DB87Lvhkij
— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) July 11, 2024
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على الولاية أدت إلى تشقق الجبال، وتسببت في وقوع عدد من الانهيارات الأرضية بمناطق مختلفة.