حذاء إلفيس بريسلي يُباع بمبلغ 150 ألف دولار في مزاد علني

بريطانيا- بيع زوجي حذاء للمغني الأميركي الراحل، إلفيس بريسلي، في مزاد علني أقامته دار المزادات "هنري ألدريدج آند سون" يوم الجمعة الماضي، وحققت سعرا يفوق التوقعات بكثير، حيث وصل إلى 150 ألف دولار أميركي.

وكان الحذاء الأزرق المصنوع من جلد الغزال، ومقاسه 44، قد قُدّر سعره مسبقا ما بين 100 ألف و120 ألف جنيه إسترليني. ووصفته دار المزادات بأنه قطعة مميزة من التذكارات، تُجسد ظاهرة ثقافية شهيرة من الخمسينيات.

وارتدى إلفيس هذا الحذاء على المسرح خلال غنائه لبعض أشهر أغانيه، ومن ثم أهداه لصديقه المقرب آلان فورناس في الليلة السابقة لالتحاقه بالخدمة العسكرية في الجيش الأميركي.

حذاء إلفيس بريسلي ليس الأول في تاريخ بيع مقتنيات المغني الأميركي الشهير، إذ تم بيع العديد من مقتنياته في مزادات سابقة، وقد حققت هذه المقتنيات أسعارا مرتفعة بسبب شعبيته الكبيرة وتأثيره البالغ على الموسيقى والثقافة الشعبية.

مقتنيات بريسلي في المزاد

وشملت بعض الأمثلة على هذه المقتنيات سترة سوداء ارتداها في فيلم "فيفا لاس فيغاس" (Viva Las Vegas)، وبيعت في مزاد علني مقابل 40 ألف دولار أميركي عام 2010، وكذلك بدلة ارتداها إلفيس في العرض التلفزيوني الشهير "مرحبا من هاواي" (Aloha from Hawaii) عام 1973 بمبلغ 1.32 مليون دولار عام 2016، وهذا ما يجعلها واحدة من أغلى المقتنيات التي بيعت له.

وتم بيع رسالة موقعة من إلفيس إلى معجبيه بمبلغ 88 ألف دولار في مزاد علني. وتعتبر الرسائل الموقعة والمكتوبة بخط اليد من المقتنيات الثمينة نظرا لأنها تعكس الجانب الشخصي من حياة إلفيس.

كما بيع غيتار من ماركة "غيبسون جيه 200" (Gibson J-200)، استخدمه إلفيس في العديد من تسجيلاته وعروضه الحية. وبيع هذا الغيتار بمبلغ 358 ألف دولار عام 2016.

أما سترة بريسلي الشهيرة الذهبية اللامعة فكانت من أبرز المقتنيات التي تم عرضها في المزادات. هذه السترة، التي صممها نودي كوهن وارتداها إلفيس أول مرة عام 1957، هي قطعة مهمة من خزانة ملابسه المسرحية، وقد بيعت في مزاد عام 2018، بمبلغ 50 ألف دولار أميركي.

وبيع البيانو الأبيض الخاص به مقابل 375 ألف دولار أميركي في مزاد أقيم عام 2017، هذا البيانو له تاريخ طويل مع إلفيس، حيث استخدمه في جلسات تسجيلات عديدة.

وبيعت سيارة كاديلاك من طراز 1972 بمبلغ 81 ألفا و250 دولارا أميركيا في مزاد أقيم عام 2020. وساعة يد من علامة "أوميغا" (Omega) من الذهب الأبيض، بيعت بمبلغ 1.8 مليون دولار أميركي في مزاد أقيم عام 2018.

وبيع هذه المقتنيات يوضح مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه المعجبون والمقتنون لممتلكات إلفيس بريسلي الشخصية، التي تعتبر جزءا من تاريخه وإرثه الفني.