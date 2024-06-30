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شاهد: عاصفة برق تشطر شجرة نصفين في فرنسا

مشهد مذهل لعاصفة برق يشطر شجرة إلى نصفين في مشهد نادر بفرنسا
مشهد مذهل لعاصفة برق يشطر شجرة إلى نصفين في مشهد نادر بفرنسا (مواقع التواصل الإجتماعي)
30/6/2024-|آخر تحديث: 30/6/202409:36 م (بتوقيت مكة المكرمة)

فرنسا- تداولت منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا مقطع فيديو يوثق لحظة مذهلة لصاعقة برق تشق شجرة نصفين في بلدية أوجي، الواقعة بمنطقة نوفال أكيتان غربي البلاد.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته مجموعات محلية، قوة الطبيعة المذهلة، حيث شطرت صاعقة برق شجرةً نصفين بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة.

 

وفي تصريح لقناة "بي إف إم"، أكد عمدة أوجي لوران بالوج أن المشاهد المتداولة قوية بالفعل، لكن لحسن الحظ لم تشهد المنطقة خسائر كبيرة باستثناء بعض الأضرار المادية.

المصدر : الجزيرة