شاهد: عاصفة برق تشطر شجرة نصفين في فرنسا

فرنسا- تداولت منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا مقطع فيديو يوثق لحظة مذهلة لصاعقة برق تشق شجرة نصفين في بلدية أوجي، الواقعة بمنطقة نوفال أكيتان غربي البلاد.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته مجموعات محلية، قوة الطبيعة المذهلة، حيث شطرت صاعقة برق شجرةً نصفين بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة.

⚡ Vidéo spectaculaire d'un arbre littéralement pulvérisé par la foudre à Augé dans les Deux-Sèvres ce samedi après-midi ! 😮 (© Benjamin Estrade) pic.twitter.com/wN0ZCNJtYj — Météo Express (@MeteoExpress) June 29, 2024

وفي تصريح لقناة "بي إف إم"، أكد عمدة أوجي لوران بالوج أن المشاهد المتداولة قوية بالفعل، لكن لحسن الحظ لم تشهد المنطقة خسائر كبيرة باستثناء بعض الأضرار المادية.