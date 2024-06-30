الحكومة القطرية تصدر ضوابط خاصة بالزي الرسمي والمظهر العام

الدوحة ـ رغبة في تحديد الهوية بكامل تفاصيلها، أصدرت الحكومة القطرية ضوابط خاصة بالزي الرسمي والمظهر العام خلال أوقات العمل وعند حضور المناسبات الرسمية. فقد أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم المهندي تعميما للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أنه يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقيد موظفيها بالضوابط الخاصة بالزي الرسمي والمظهر العام.

وأشار التعميم إلى ضرورة الالتزام بالزي التقليدي القطري "ثوب وغترة وعقال" بالنسبة للموظفين القطريين في أوقات العمل، ولغير القطريين ارتداء البدلة الرسمية الكاملة، ذات الألوان الداكنة، مع قميص وربطة عنق متناسبين مع لون البدلة.

كما شدد على عدم ارتداء الأحذية ذات الاستخدام الرياضي، ما لم يكن ذلك لأسباب طبية.

وحدد التعميم الضوابط كالآتي:

أولًا: الضوابط الخاصة بالموظفين خلال أوقات العمل:

بالنسبة للقطريين: ارتداء الزي التقليدي القطري (ثوب وغترة وعقال).

بالنسبة لغير القطريين ارتداء البدلة الرسمية الكاملة، ذات الألوان الداكنة، مع قميص وربطة عنق متناسبين مع لون البدلة.

عدم ارتداء الأحذية ذات الاستخدام الرياضي، ما لم يكن ذلك لأسباب طبية.

ثانيًا : الضوابط الخاصة بالموظفات خلال أوقات العمل:

بالنسبة للقطريات: ارتداء الزي التقليدي القطري (العباءة وغطاء الرأس)، على نحو يليق بطبيعة وبيئة العمل، مع تجنب المبالغة في التصميم.

بالنسبة لغير القطريات: ارتداء بدلات العمل النسائية المناسبة، على نحو يليق بطبيعة وبيئة العمل.

عدم ارتداء الملابس القصيرة أو الضيقة.

عدم المبالغة في الزينة.

وفي المناسبات الرسمية تكون الخيارات التفضيلية لارتداء الثوب والغترة والعقال على النحو التالي:

خلال الصيف

الفترة الصباحية (من الصباح إلى العصر): غترة بيضاء وبشت أبيض وثوب أبيض.

فترة منتصف النهار (من بعد صلاة العصر إلى المغرب): غترة بيضاء وبشت أشقر (عسلي) وثوب أبيض.

الفترة المسائية (من صلاة المغرب إلى نهاية اليوم): غترة بيضاء وبشت أسود وثوب أبيض.

خلال فصل الشتاء

الفترة الصباحية: غترة شال وبشت أبيض شتوي وثوب صوف بلون غامق.

فترة منتصف النهار: غترة شال وبشت أشقر شتوي وثوب صوف بلون غامق.

الفترة المسائية: غترة شال وبشت أسود شتوي وثوب صوف بلون غامق.

– يكون لون البشت عند حضور المناسبات الرسمية على النحو التالي:

الفترة الصباحية: اللون الأبيض.

فترة منتصف النهار: اللون الأشقر.

الفترة المسائية: اللون الأسود.

ويكون ارتداء البشت الشتوي من الأول من ديسمبر/كانون الأول إلى الأول من أبريل/نيسان، كما يكون تفضيل ارتداء الثوب الشتوي والغترة الشتوية من الأول من ديسمبر/كانون الأول إلى الأول من أبريل/نيسان حسب الرغبة.