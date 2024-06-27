عرض فساتين وقطع مختلفة للأميرة ديانا بمزاد في كاليفورنيا

سيتمكن محبو الأميرة ديانا من استرجاع ذكريات مرتبطة بها بعد 27 عاما على وفاتها، مع مزاد علني على مجموعة واسعة من ملابسها وإكسسواراتها يقام غدا الخميس في كاليفورنيا.

وستعرض دار مزادات "جولينز" فستانين في بيفرلي هيلز، يُقدّر سعر كل منهما بمبلغ يتراوح بين 200 ألف دولار و400 ألف.

الأول هو فستان من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته ديانا عام 1986 في العرض الأول لمسرحية "شبح الأوبرا" (The Phantom of the Opera) الاستعراضية في لندن. أما الثاني، ففستان من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته مرتين.

وقالت غابرييلا شوارتز من دار "جولينز" للمزادات: "لدينا بعض القطع الاستثنائية… قطع أيقونية ارتدتها ديانا بفخر كبير وترمز حقا إلى أسلوبها".

وأضافت شوارتز: "لقد كانت تحبّ الموضة بحقّ. كان لديها حدس في الموضة. وكانت تفكر كثيرا في القطع التي ترتديها وبالمصممين. إنها أميرة الشعب وحلم مصممي الأزياء في آن معا".

ولا تزال أميرة ويلز بنظر كثر حول العالم أيقونة للموضة، بعد سنوات طويلة من وفاتها عام 1997 في حادث سيارة في باريس.

وفي ديسمبر/كانون الأول، بيع فستان قديم للأميرة ديانا بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد آخر.

وتشمل المجموعة المعروضة غدا الخميس حوالي 50 قطعة تخص الأميرة ديانا، بينها أحذية وحقائب يد وقبعات. وسيتمكن المعجبون من الاطلاع على بعض من الرسائل المكتوبة بخط يدها، وكذلك على عناصر تخص أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية.