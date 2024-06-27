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عرض فساتين وقطع مختلفة للأميرة ديانا بمزاد في كاليفورنيا

A 'black sheep' jumper worn by the Britain's late Diana, Princess of Wales, is displayed at Sotheby's, in London, Britain, July 17, 2023. The jumper, which is to go up for auction, was worn by Diana on several occasions, and was recently rediscovered in a box in the attic of the manufacturers along with correspondence from Diana's private secretary. REUTERS/Rachel Adams
بيع فستان قديم للأميرة ديانا بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد نظم بديسمبر/كانون الأول (رويترز)
27/6/2024

سيتمكن محبو الأميرة ديانا من استرجاع ذكريات مرتبطة بها بعد 27 عاما على وفاتها، مع مزاد علني على مجموعة واسعة من ملابسها وإكسسواراتها يقام غدا الخميس في كاليفورنيا.

وستعرض دار مزادات "جولينز" فستانين في بيفرلي هيلز، يُقدّر سعر كل منهما بمبلغ يتراوح بين 200 ألف دولار و400 ألف.

Princess Diana' shoes and purses are displayed during Julien's Auctions' press preview of "Princess Diana's Elegance & a Royal Collection", ahead of an exclusive private showing at the Peninsula Beverly Hills, Beverly Hills, California, June 25, 2024. - The biggest auction of Diana memorabilia since the late British princess sold dozens of outfits months before her death gets underway in California this week, featuring a midnight blue tulle dress and a flamenco-style lace-up number.
ستعرض دار مزادات "جولينز" عددا من ملابس ومقتنيات الأميرة البريطانية الراحلة ديانا (الفرنسية)

الأول هو فستان من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته ديانا عام 1986 في العرض الأول لمسرحية "شبح الأوبرا" (The Phantom of the Opera) الاستعراضية في لندن. أما الثاني، ففستان من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته مرتين.

وقالت غابرييلا شوارتز من دار "جولينز" للمزادات: "لدينا بعض القطع الاستثنائية… قطع أيقونية ارتدتها ديانا بفخر كبير وترمز حقا إلى أسلوبها".

وأضافت شوارتز: "لقد كانت تحبّ الموضة بحقّ. كان لديها حدس في الموضة. وكانت تفكر كثيرا في القطع التي ترتديها وبالمصممين. إنها أميرة الشعب وحلم مصممي الأزياء في آن معا".

Princess Diana's 1987 Victor Edelstein magenta silk and lace evening dress is displayed during Julien's Auctions' press preview of "Princess Diana's Elegance & a Royal Collection", ahead of an exclusive private showing at the Peninsula Beverly Hills, Beverly Hills, California, June 25, 2024. - The biggest auction of Diana memorabilia since the late British princess sold dozens of outfits months before her death gets underway in California this week, featuring a midnight blue tulle dress and a flamenco-style lace-up number.
تشمل المجموعة المعروضة غدا الخميس حوالي 50 قطعة تخص الأميرة ديانا (الفرنسية)

ولا تزال أميرة ويلز بنظر كثر حول العالم أيقونة للموضة، بعد سنوات طويلة من وفاتها عام 1997 في حادث سيارة في باريس.

وفي ديسمبر/كانون الأول، بيع فستان قديم للأميرة ديانا بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد آخر.

وتشمل المجموعة المعروضة غدا الخميس حوالي 50 قطعة تخص الأميرة ديانا، بينها أحذية وحقائب يد وقبعات. وسيتمكن المعجبون من الاطلاع على بعض من الرسائل المكتوبة بخط يدها، وكذلك على عناصر تخص أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية.

المصدر : الفرنسية