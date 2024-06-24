نقل شقيقة ملك بريطانيا إلى المستشفى بعد إصابتها بارتجاج في المخ

نُقلت الأميرة آن شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى المستشفى، اليوم الاثنين، بعدما لحقت بها إصابات طفيفة بالرأس وارتجاج في المخ.

ويعتقد أن حصاناً ركل الأميرة البالغة من العمر 73 عاماً خلال تجولها في منتزه جاتكومب.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل " عن قصر باكنغهام القول في بيان "لحقت بسمو الأميرة إصابات طفيفة وارتجاج في المخ بعد واقعة في حديقة جاتكومب مساء أمس".

وأضاف البيان أن الأميرة ستبقى في مستشفى ساوثميد ببريستول كإجراء احترازي للمتابعة "ومن المتوقع أن تتعافى بصورة كاملة وسريعة".

وأوضح أنه "تم إطلاع الملك على الوضع، وأعرب والأسرة المالكة عن تمنياتهم للأميرة بالتعافي السريع".

يُذكر أن الأميرة آن شاركت ضمن فريق الفروسية الذي مثّل بريطانيا بدورة الألعاب الأولمبية التي احتضنتها مونتريال الكندية سنة 1976، كما شاركت في عدة سباقات محلية ودولية.