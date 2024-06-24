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نقل شقيقة ملك بريطانيا إلى المستشفى بعد إصابتها بارتجاج في المخ

WINDSOR, UNITED KINGDOM - MAY 02: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Princess Anne, Princess Royal attends day 2 of the 2024 Royal Windsor Horse Show in Home Park, Windsor Castle on May 2, 2024 in Windsor, England. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
شاركت الأميرة آن ضمن فريق الفروسية الذي مثّل بريطانيا بدورة الألعاب الأولمبية التي احتضنتها مونتريال الكندية سنة 1976 (غيتي)
24/6/2024

نُقلت الأميرة آن شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى المستشفى، اليوم الاثنين، بعدما لحقت بها إصابات طفيفة بالرأس وارتجاج في المخ.

ويعتقد أن حصاناً ركل الأميرة البالغة من العمر 73 عاماً خلال تجولها في منتزه جاتكومب.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل " عن قصر باكنغهام القول في بيان "لحقت بسمو الأميرة إصابات طفيفة وارتجاج في المخ بعد واقعة في حديقة جاتكومب مساء أمس".

وأضاف البيان أن الأميرة ستبقى في مستشفى ساوثميد ببريستول كإجراء احترازي للمتابعة "ومن المتوقع أن تتعافى بصورة كاملة وسريعة".

وأوضح أنه "تم إطلاع الملك على الوضع، وأعرب والأسرة المالكة عن تمنياتهم للأميرة بالتعافي السريع".

يُذكر أن الأميرة آن شاركت ضمن فريق الفروسية الذي مثّل بريطانيا بدورة الألعاب الأولمبية التي احتضنتها مونتريال الكندية سنة 1976، كما شاركت في عدة سباقات محلية ودولية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية