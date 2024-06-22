مزاد لبيع رسم غلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر"

يُعقد يوم الأربعاء القادم مزاد علني في نيويورك، تنظمه دار المزادات "سوذبيز"، لبيع الرسم الأصلي الذي يزيّن غلاف الطبعة الأولى من الجزء الأول لسلسلة كتب "هاري بوتر". يبلغ سعر الرسم التقديري نحو نصف مليون دولار.

في عام 1997، أُسنِدَت مهمة إعداد رسم مائي لغلاف كتاب "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" Harry Potter and the Philosopher’s Stone إلى الرسام توماس تايلور، الذي كان يبلغ 23 عامًا ويعمل في مكتبة للأطفال في مدينة كامبريدج البريطانية، وكان من المقرر أن يصدر الكتاب في لندن في 26 يونيو/حزيران 1997.

وهذه الرواية للكاتبة البريطانية جاي كاي رولينغ تبعتها أجزاء أخرى، بلغ مجموعها اليوم 7، ترجمت إلى 80 لغة وبيعت منها خلال 27 عاما 500 مليون نسخة على الأقل، واقتُبست منها أفلام ومسرحية ولعبة فيديو.

الرسم المائي يُعتبر أول تمثيل بصري لعالم السحرة الذي ابتكرته روايات "هاري بوتر". يظهر في الرسم الساحر الصغير بنظارته المستديرة وندبة جبهته على شكل صاعقة ووشاحه، وهو يستقل قطار "هوغوورتس إكسبرس"، الذي يلعب دورًا مهمًا في الرواية.

وأشارت المتخصصة في الكتب القديمة في دار "سوذبيز" للمزادات كاليكا ساندز إلى أن الرسام توماس تايلور كان أحد أوائل من قرؤوا مخطوطة الكتاب الأول، بناء على طلب باري كاننغهام من دار "بلومزبري" الصغيرة للنشر.

وخُمّن سعر الرسم المائي الأصلي لتايلور المعروض للبيع في 26 يونيو/حزيران الجاري بما بين 400 ألف و600 ألف دولار.

ونقل بيان أصدرته "سوذبيز" عن توماس تايلور الذي كان ورولينغ مجهولَين تماما عام 1997، قوله "من المثير أن أرى أن اللوحة التي شكّلت بداية مسيرتي المهنية، لا تزال مشرقة بعد عقود". وأعرب عن سعادته لكون رسمه "أصبح صورة شهيرة" لشخصية هاري بوتر التي حصدت نجاحا عالميا واسعا.

وسبق أن بيع هذا الرسم في مقابل 85 ألفا و750 جنيها إسترلينيا (نحو 108 آلاف و500 دولار أميركي).

بالإضافة إلى الرسم المائي، يشمل المزاد مخطوطات قديمة وطبعات نادرة لعمالقة الأدب البريطاني والأميركي في القرن الـ19 ومطلع القرن الـ20، مثل آرثر كونان دويل وتشارلز ديكنز وفرانسيس سكوت فيتزجيرالد وإدغار آلان بو. هذه الكتب تعود إلى مجموعة مميزة كان يملكها الجرّاح الأميركي رودني إف سوانتكو، الذي توفي عام 2022 عن عمر يناهز 82 عامًا.

ومن المتوقع أن يشهد المزاد تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث يعد هذا الرسم جزءًا من تاريخ الأدب والثقافة الشهيرة.