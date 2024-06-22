مئذنة مسجد شاهدة على ابتلاع مياه سد لقرية تركية بالكامل

نشرت وكالة إخلاص التركية مشاهد لتغطية قرية كاراكورت في محافظة كارس التركية بالمياه بأكملها، وإخلاء القرية بعد أن حجز سد كاراكارت المياه خلفه.

القرية التي كانت تضم نحو 200 منزل ومباني تاريخية غطتها المياه بالكامل، ولم يبق منها سوى منارة المسجد شاهدة فوق سطح المياه.

وقد تجمع سكان القرية السابقون حول البحيرة لمشاهدة هذا المشهد المؤثر، حيث أعربوا عن حزنهم العميق لفقدان قريتهم وذكرياتهم الغالية.

أعرب السكان عن أسفهم لغرق قريتهم قائلين: "هذه قريتنا كاراكورت، لم يتبق من القرية سوى المسجد، والقرية بأكملها تحت الماء، ولا يظهر منها سوى مئذنة المسجد. جئنا ورأينا وحزنا. قريتنا التي كنا نتجول فيها ونلعب أصبحت الآن تحت الماء".

وقالت وسائل إعلام تركية إنه مع إغلاق بوابات سد كاراكارت في فصل الربيع، غمرت المياه الأشجار، ومباني تاريخية في القرية التي لم يتبق منها سوى مئذنة المسجد الذي يبلغ عمره 100 عام.