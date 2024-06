بريطانيا – تسللت ناشطتان بيئيتان إلى منطقة خاصة في مطار ستانستيد الدولي في لندن، وقامتا برش طائرة المطربة الأميركية تايلور سويفت بالطلاء كجزء من احتجاج يطالب الحكومة بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

ووثق مقطع فيديو نشر عبر المنصات قطع الناشطتين جنيفر وكول من منظمة أوقفوا استخدام النفط جزءا من سياج حديدي للعبور ورش الطائرة بمادة برتقالية.

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS

🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 20, 2024