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احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري.. ناشطتان تلطخان طائرة تايلور سويفت بالطلاء

FILE PHOTO: FILE PHOTO: 2019 Billboard Music Awards- Arrivals - Las Vegas, Nevada, U.S., May 1, 2019 - Taylor Swift. REUTERS/Steve Marcus/File Photo - RC190D24AEC0/File Photo
المغنية الأميركية تايلور سويفت (رويترز)
21/6/2024

بريطانيا – تسللت ناشطتان بيئيتان إلى منطقة خاصة في مطار ستانستيد الدولي في لندن، وقامتا برش طائرة المطربة الأميركية تايلور سويفت بالطلاء كجزء من احتجاج يطالب الحكومة بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

ووثق مقطع فيديو نشر عبر المنصات قطع الناشطتين جنيفر وكول من منظمة أوقفوا استخدام النفط جزءا من سياج حديدي للعبور ورش الطائرة بمادة برتقالية.

 

وعبرت الناشطات في بيان بالقول: "نحيا في عالمين: أحدهما يعيش فيه المليارديرات في رفاهية، ويحظون بقدرة على التنقل في الطيران في طائرات خاصة، فيما تفرض ظروف غير صالحة للعيش على ملايين لا حصر لها. وفي الوقت نفسه، فإن هذا النظام الذي يسمح بتراكم الثروة الهائلة من قبل قلة قليلة، على حساب الجميع، يدمر الظروف اللازمة لدعم الحياة البشرية في "صيف قاس" متسارع بسرعة لا ينتهي. بيد أن انهيار المناخ سيؤثر على كل واحد منا".

 

وقالت شرطة إسيكس إنه تم القبض على امرأتين تبلغان من العمر 28 و22 عاما للاشتباه في ارتكابهما أضرارًا جنائية والتدخل في استخدام أو تشغيل البنية التحتية الوطنية.

وفي منشور على منصة إكس، قالت منظمة "أوقفوا استخدام الوقود" (JSO) -Just Stop Oil- إن اثنين من النشطاء "قطعا السياج في المطار الخاص في ستانستيد حيث تقف طائرة تايلور سويفت 13، مطالبين بمعاهدة طوارئ لإنهاء الوقود الأحفوري بحلول عام 2030".

ووجد حساب "سليب جيتس" (Celeb Jets)على منصة "إكس" أن الطائرة المملوكة لسويفت كانت الأكثر استخدامًا من قبل المشاهير، حيث ينبعث منها أكثر من 8 آلاف طن من الكربون. ونفى متحدث باسم المغنية أن تكون سويفت على متن كل رحلة، قائلا إن طائرتها معارة للآخرين.

وخلال السنوات القليلة الماضية، لجأت مجموعات بيئية إلى اتخاذ إجراءات جريئة للفت الانتباه إلى قضايا التغير المناخي والبيئة. استخدام الوقود الأحفوري يعد واحدا من أكبر مسببات انبعاثات الغازات الدفيئة، والناشطون يضغطون على الحكومات والشركات لتبني سياسات أكثر استدامة للحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

المصدر : الجزيرة